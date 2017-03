SXSW 2017: la guida ai 10 eventi da non perdere

Come vi abbiamo anticipato, per la prima volta dalla nascita di Kalporz, seguiremo dal vivo la rassegna musicale più importante del mondo, il SXSW di Austin (vedi cover di Marzo), grazie ai contributi della nostra collaboratrice Sabrina Patilli che ci teletrasporterà virtualmente in Texas con dirette, foto e tanti altri contenuti esclusivi.

SXSW è il festival giusto per captare quelle che saranno le tendenze dei prossimi mesi, ma anche per fare un punto della situazione di tutto quello che è stato fino ad ora. Noi ci saremo e, per evitare attacchi di panico, abbiamo preparato per voi (e per noi) la lista dei 10 eventi a cui è categorico NON mancare:

1. SHE SHREDS

14 marzo, Las Cruxes



La rivista interamente dedicata a chitarriste e bassiste organizza uno showcase ufficiale con una line-up dove, manco a dirlo, la quota rosa è in vantaggio.

Diet Cig

Madame Gandhi

Chastity Belt

Aye Nako

Sad13

Lisa Prank

Thelma and the Sleaze

& altri

2. TWIN PEAKS

16-17 marzo, The Showtime House, Clive Bar



Il 21 maggio 2017, con il ritorno di una nuova stagione di Twin Peaks, niente sarà più lo stesso. Quale migliore occasione del South by Southwest per iniziare a entrare nel mood della serie ideata da David Lynch? Per 2 giornate verrà allestita la Showtime House che ospiterà una serie di concerti tutti ispirati alla serie. Coffee and cherry pie included.

Alex Cameron

Agnes Obel

Real Estate

Let’s Eat Grandma

M. Ward

Neko Case

Annie Hart (Au Revoir Simone)

& altri

3. BELLA UNION AT 20

17 marzo, Austin Convention Center, con Eric Pulido (Midlake) e Simon Raymonde



Il bello del SXSW è che non solo puoi perderti tra infiniti eventi e showcase, ma puoi anche partecipare a conferenze tematiche. Una di queste celebra i 20 anni di Bella Union, l’etichetta guidata da uno dei fondatori, Simon Raymonde (bassista dei Cocteau Twins), che oggi vanta nel suo catalogo nomi come Flaming Lips, Xiu Xiu e Beach House.

4. FLOODFEST

16-17 marzo, Cedar ST Courtyard



Due giornate piene di live organizzati da FLOOD magazine.

Black Lips

Karen Elson

Tei Shi

Jain

Temples

& altri

5. THE PITCHFORK DAY PARTIES

16-17 marzo, Barracuda



12 ore, 18 band. Due giorni pieni di feste e showcase (anche all’interno di secret places) organizzati dal sito musicale per eccellenza.

Meat Wave

Gabriella Cohen

Molly Burch

Kane Strang

Cherry Glazerr

& altri

6. WEEZER

17 marzo, Brazos Hall



Conferenze, novità musicali e showcase. Ma anche live di band consolidate, come i Weezer che si esibiscono quasi a 1 anno dall’uscita del loro decimo disco.

7. RYAN ADAMS

17 marzo, Moody Theater



Alcuni pensano sia l’artista più sottovalutato d’America, eppure i fan gli sono puntualmente fedeli a ogni suo movimento. Il nuovo disco, Prisoner, è appena uscito. Quale modo migliore che presentarlo davanti alla folla più esigente del mondo?

8. StubHub LIVE: Sound Stage

15-16-17 marzo, Banger’s Sausage House & Beer Garden



Anche il sito di online ticketing (appartenente a eBay) non manca al Festival e organizza una 3 giornate di concerti clamorosi.

Sleigh Bells

BANKS

Sofi Tukker

Bleached

D.R.A.M.

& altri

9. Conversation with Nirvana’s Krist Novoselic

14 marzo, Austin Convention Center



Nostalgici del SXSW, ci troveremo qui. Non capita, certo, tutti i giorni di ascoltare la versione di uno dei membri di quel gruppo di Seattle che anni fa ha dato uno scossone alla musica dei ’90 e non solo.

10. Aperitivo Italiano

15 marzo, Numero 28



Un po’ di patriottismo, in un contesto del genere, è apprezzato. Appuntamento per ascoltare tutti insieme gli italiani presenti al SXSW.

Giungla

Birthh

Tiger! Shit! Tiger! Shit!

Soviet Soviet

Damien McFly

Echopark

& altri