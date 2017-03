Cover Marzo 2017: SXSW

Per la prima volta seguiremo in diretta da Austin uno degli eventi più importanti del pianeta.

Inaugurato nel 1987, il South by Southwest, oggi conosciuto in tutto il mondo come SXSW, accoglie nella capitale texana il meglio della scena musicale internazionale, tra showcase, live a sorpresa, ospiti speciali, proiezioni e conferenze.

Per noi è un ritorno da quelle parti: come ricorderete nel novembre del 2011 eravamo lì con il nostro Piero Merola per l’incredibile Fun Fun Fun Fest, una sorta di SXSW autunnale in scala minore di quella meravigliosa città che si autodefinisce a buon diritto “Live Music Capital of the World”.

Quasi sei anni torneremo da quelle parti, con la nostra Sabrina Patilli che ci racconterà tutto il possibile, in diretta, sui nostri canali social.

Per farvi un’idea di quello che succederà, perdetevi nello sterminato programma degli eventi che si susseguiranno dal 10 al 19 marzo.

La foto in alto sarà la nostra cover di Marzo 2017 su Facebook, su Twitter e su Google+