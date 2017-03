A nemmeno un anno di distanza dall’ultimo meraviglioso “City Sun Eater In The River Of Light“, i Woods hanno annunciato l’uscita di un nuovo album.

“Love Is Love”, questo il titolo del prossimo lavoro, in uscita questa primavera. Il primo singolo uscito è la title-track che trovate in ascolto in fondo all’articolo. Manca poco anche alle date italiane del loro tour: occhio a non perderli.