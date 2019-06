AUDI LISTENING SESSION, il senso del contemporaneo in musica

Il Club To Club è una realtà polimorfa e aperta, con “Audi Listening Session” si mette in mostra esattamente l’idea della contaminazione tra musica, arte, cultura e tutto ciò che vi venga in mente.

I due appuntamenti, tra giugno e luglio, saranno i seguenti:

6 giugno “ERYKAH BADU. BEDUIZM”

con Carlo Pastore in conversazione con la redazione di Vanity Fair

Condé Nast Italia, Piazzale Cadorna 5, Milano;

4 luglio con Edoardo Tresoldi e Carlo Pastore

Apollo Club, Via Giosuè Borsi, 9 Milano

Particolarmente interessante sarà l’incontro con Edoardo Tresoldi, eletto da Forbes tra i più influenti artisti under 30. Le sue installazioni, da un punto di vista architettonico, hanno già impressionato il pubblico di molti festival in giro nel mondo, il suo coniugare spazio e musica è assolutamente unico.

Per rinfrescarvi la memoria sul lavoro di Edoardo, ecco un piccolo reminder: