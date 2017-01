I Woods tornano in Italia per quattro date

Torna in Italia dopo due anni una delle band simbolo della scena di Brooklyn.

I Woods di Jeremy Earl e Jarvis Taveniere presenteranno il loro ultimo album “City Sun Eater In The River Of Light” (recensione), uscito lo scorso anno, in quattro imperdibili date italiane. Con loro in consolidata formazione a cinque Aaron Neveu (drums), Chuck Van Dyck (bass) e Kyle Forester (keyboards, sax).

31 marzo 2017 – Torino – sPAZIO211

presentato da TOdays festival

Ingresso: 10€ + d.p. prevendite su www.spazio211.com

1 aprile 2017 – Roma – MONK Roma – Rome Psych Fest Nite

Ingresso con Tessera Arci + contributo di 10 euro in prevendita – 12 euro alla porta

www.monkroma.club – 06.64850987

2 aprile 2017 – Ravenna – Bronson

ingresso: 12 euro + dp in prev – 15 euro alla porta

4 aprile 2017 – Milano – Serraglio

ingresso: 12 euro + dp in prev – 15 euro alla porta