Le 1.000 foto dell’Instagram di Kalporz

Circa un annetto fa abbiamo “festeggiato” lo snodo del raggiungimento dei 1.000 followers del nostro profilo Instagram, oggi invece è tempo di dire “Yuppi!” alla millesimo foto.

Ciascuna delle quali è stata pensata, ponderata, valutata, ricercata e pubblicata con cura: si capisce che siamo molto orgogliosi dell’Instagram di Kalporz, no? Oggi è pertanto l’occasione giusta per darvi risalto e segnalarlo a qualcuno dei nostri lettori che se l’è perso per strada.

I complimenti per i 1.000 post vanno dunque a Giulia Balducci , owner quasi in solitaria del nostro social, coadiuvata in alcuni periodi da Francesca Garattoni e Chiara Viola Donati.

Quindi, come si dice in questi casi… “stay tuned!”.

(Paolo Bardelli)