A sorpresa, un nuovo album di Go Dugong: “(Indian) Furs”

Go Dugong continua a confermarsi uno dei producer elettronici italiani più prolifici e ispirati del momento.

È di oggi infatti la notizia dell’uscita di un nuovo album: ”(Indian) Furs” – che si può ascoltare già per intero – non è solo il ritorno discografico di Giulio Fonseca da “Novanta”, il suo ultimo album uscito nel 2015, ma anche la prima di una serie di dischi che hanno preso vita da field recording registrate in diverse parti del mondo.

“(Indian) Furs”, lo dice il titolo, ha preso vita durante un viaggio in India, intrapreso la scorsa estate, tra i villaggi del Rajasthan, le rovine di Uttar Pradesh e le mangrovie del Kerala. Un ecosistema di rumori (processioni religiose, le radio dei taxi, gli uccelli notturni…) che Go Dugong ha tradotto magistralmente in musica, con il suo stile sempre più riconoscibile: già con “Novanta” l’artista aveva dato una forma al meltin’ pot culturale della città di Milano, ma ora il suo mix diventa ancora più etnico.

“(Indian) Furs” si ascolta qui sotto.