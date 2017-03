Christaux, la nuova vita di Clod degli Iori’s Eyes

Ne avevamo già parlato bene all’uscita del primo, e fino a poche ora fa unico, brano prodotto: era lo scorso giugno quando Clod – ex membro degli Iori’s Eyes, la band di cui faceva parte anche Sofia Gallotti, ora conosciuta come L I M, fece uscire “A Minute To Now“. Tappeti elettronica ad alta carica catartica e una voce molto più vigorosa di come eravamo abituati a sentire, vicina all’emotività di Perfume Genius.

Da pochi minuti però è uscito “The Fire”, il primo brano estratto dal “Ecstasy”, il suo primo disco solista, che uscirà il 28 aprile per La Tempesta. Già dai primi ascolti si può coglierne la grande intensità: l’elettronica si rivela il terreno su cui costruire composizioni articolate, che sfociano in una cosa noise. Tutto fa davvero ben sperare riguardo l’intero album: non resta che aspettare fiduciosi.