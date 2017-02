I Foals a luglio a Milano

A noi di Kalporz i “guasconi” Foals sono simpatici (anche se un po’ testosteronici, appunto): nel 2015 il loro “What Went Down” arrivò persino al decimo posto dei Kalporz Awards, trainato dal singolone omonimo.

La band di stanza ad Oxford torna a distanza di un anno per un’unica data italiana, promossa da Radar Concerti, il 19 luglio 2017 a Milano al Magnolia Estate (Circolo Magnolia).

La band presenterà in anteprima alcuni pezzi tratti dal nuovo album in uscita a fine 2017 in un tour che toccherà alcuni tra i più importanti festival europei, tra cui il Benicassim (Spagna) e il Citadel Festival (UK).

Tickets:

25 euro + d.p – 30 euro in cassa

Prevendite disponibili sui circuiti di www.ticketone.it e www.mailticket.it/evento/9968

Link

www.facebook.com/Foals

www.foals.co.uk

Contatti

info@radarconcerti.com

www.radarconcerti.com