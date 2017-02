Whitney, quattro date in Italia a giugno

I Whitney, duo indie-rock di Chicago, formato dal batterista Julien Ehrlich (Unknown Mortal Orchestra) dal chitarrista Max Kakacek, hanno saputo attirare l’attenzione di pubblico e critica su di loro grazie all’elegante album di debutto, “Light Upon the Lake” pubblicato lo scorso Giugno via Secretly Canadian.

Un successo che ha garantito loro la partecipazione a festival del calibro di SXSW, Pitchfork Music Festival e Le Guess Who. La band passerà dall’Italia a inizio giugno per quattro concerti.

LUNEDÌ 5 GIUGNO | MILANO – MAGNOLIA

UNALTROFESTIVAL preview

www.unaltrofestival.it

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, Segrate MI

Biglietto: 15 euro + d.p.

Prevendite su www.ticketone.it

MARTEDÌ 6 GIUGNO | TORINO – ASTORIA

www.astoria-studios.com

Via Claudio Luigi Berthollet, 13 TO

Biglietto: 15 euro + d.p

Prevendite su www.astoria-studios.com/tickets

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO | ROMA – MONK

www.monkroma.club

Via Giuseppe Mirri, 35, RM

Biglietto: 15 euro + d.p.

Prevendite su www.boxofficelazio.it e www.i-ticket.it

GIOVEDÌ 8 GIUGNO | BOLOGNA – BIOGRAFILM

www.biografilm.it

Ingresso libero