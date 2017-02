Shobaleader One è il nuovo progetto di Squarepusher con altri tre supermusicisti, da definire così sentendo come suonano (si sanno solo gli pseudonimi Strobe Nazard, Company Laser e Arg Nution).

Dopo la versione in studio di “Journey To Reedham“, ora viene pubblicata la stessa canzone suonata dal vivo, ed è un piacere per chi ama la tecnica.

Il disco si intitolerà “Elektrac“e uscirà il 10 marzo 2017 su Warp.