Tempers, elettronica ancestrale scura come la pece

Personalmente sono sempre affamato di questa elettronica scura come la pece. La dose giornaliera la forniscono i Tempers, duo di NYC ancora non molto conosciuto che pubblica una canzone, “Further”, che spacca per quanto riesca ad immergere in quel climax.

Jasmine Golestaneh e Eddie Cooper associano inoltre il loro sound ancestrale alle immagini di Stromboli, e come abbinamento ci siamo alla grande.

Attenzione, potremmo essere davanti ad una sorpresa.

L’EP dei Tempers si intitola “Fundamental Fantasy” e contiene 5 brani, in uscita su The Vinyl Factory.

(Paolo Bardelli)