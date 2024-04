Il Festival del 1° maggio a Traversetolo (PR)

Festeggiare il 1° maggio in musica è un bel modo di farlo, e oramai non è più così scontato.

Noi di Kalporz consigliamo il Festival Rock 1° Maggio a Traversetolo (PR), il Festival più longevo di Parma e provincia, organizzato da Pro loco Traversetolo in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dalle 14 alle 24 di mercoledì 1° maggio 2024 19 artisti abbracceranno tanti generi musicali: electropop, hard rock, pop rock, blues, beat, jazz, rap, trap.

La maggior parte dei concerti si terrà nel gioiello di Traversetolo: la “Corte Agresti”, situata nel cuore del paese, ma anche all’“Ex Enel lounge bar” e al “Circolo Aurora”, situato di fianco al comune.

Il sottotitolo del concerto è “Segnali dal futuro”: gli organizzatori sottolineano che “viviamo un momento difficile, che mai avremmo immaginato qualche anno fa, circondati dalle guerre; un viaggiatore che avesse la possibilità di viaggiare nel tempo e in un mondo lontano sicuramente salverebbe e porterebbe con sé la musica”.

Conduce il Festival dal palco del main stage il giornalista e operatore nel settore musicale Pierangelo Pettenati, che si è unito agli organizzatori nel valorizzare la manifestazione.

Questo il programma:

CORTE AGRESTI

DALLE 14:30

GAYLE AND MORE

WEST AFRICA MONTICELLI

SCHIAVO CANTA DE ANDRE’

TAFEL MUSIK

PAUL VENTURI ( BATTISTI IN BLUES )

“MARTIN E LA SUA BAND” CON “MEL PREVITE”

CIRCOLO AURORA

DALLE 17:00

P23

DAS GAS

EX ENEL Lounge Bar

DALLE 18:00

PAGODA

AILEEN VALCA

Per le vie del paese una delle novità sarà il percorso gastronomico, con i commercianti che si sono impegnati a offrire un prodotto diverso per ogni punto ristoro. E, come sempre, ci sarà birra di qualità: sono stati selezionati due tra i migliori birrifici artigianali del territorio, “Oldo” e “ Argo”, oltre alle birre selezionate del pub “Grolen”. Il punto ristoro in piazza Veneto sarà curato da Pro loco. I negozi saranno aperti. Non mancherà il trainante e immancabile mercato selezionato con i “Creativi e Artigiani” a cura dell’associazione Magic Market.

Sponsor sono Iren, All glass, Emiliana conglomerati, Cavatorta Stefano, Veicopal, Bola.