Indi(e)pendenze meets Kalporz – Aprile 2024

Indi(e)pendenze è il format ideato da Matteo Maioli in onda ogni sabato dalle 12.00 alle 13.00 sulla bolognese www.neuradio.it.

L’ospite ai microfoni è Matteo Mannocci, con cui ascoltiamo i nuovi dischi di Claire Rousay, Faye Webster e Riviera, oltre a presentare Golem, un nuovo progetto editoriale nato in Toscana che si occupa di soundart e musica elettroacustica contemporanea; focus infine su Giovanni Lindo Ferretti, il punk di Crass e Resistance 77 e le ultime tendenze dal Brasile e Giappone.

La playlist è visionabile in fondo: ogni trasmissione si trova anche in streaming su Radio Casotto.

FAYE WEBSTER feat. LIL YACHTY – Lego Ring (Secretly Canadian, 2024)

P.G.R. – Cronaca Montana (Universal, 2009)

RIVIERA feat. MAGGIO – Terra Violenta (La Tempesta Dischi/To Lose La Track, 2024)

CRASS – White Punks On Hope (Crass Records, 1979)

RESISTANCE 77 – Brains Of The Nation (Rot Records/Radiation, 1984)

DJ ANDERSON DO PARAISO – Sadomasoquista (Nyege Nyege Tapes, 2024)

DJ NOBU – Blue Zone (Non Series/Bitta, 2021)

CLAIRE ROUSAY – Head (Thrill Jockey, 2024)

MARTYNA BASTA – Slowly Forgetting, Barely Remembering (Warm Winters Ltd., 2023)

MARIA CHIARA ARGIRò – Closer (Innovative Leisure, 2024)