La Top 7 della settimana (#1, 2017)

È cominciato un nuovo anno anche qui su Kalporz. Stiamo lentamente smaltendo la sbornia delle classifiche di fine anno, e piano piano cominciamo a fare attenzione alle novità di questo nuovo 2017: insomma, la top 7 della settimana è tornata.

#7. London Grammar, che sorpresa

Pare che il nuovo brano degli inglesi London Grammar piaccia davvero a pochi. Io sono uno di quelli. “Rooting For You” mette in scena le cristalline doti vocali di Hannah Reid, prima di svelare, sul finale, una composizione orchestrale ricca di pathos. Spero che il nuovo album suoni esattamente così.

#6. Aaah, i Whitney

Che gran bel disco che è stato quello dei Whitney. “Light Upon The Lake” è stato sicuramente tra le mie colonne sonore del 2016. L’altra sera la band è stata ospita da Colbert, e si è esibita con “Gold Days”, una delle tracce più morbide del loro disco di debutto.



#5.Flaming Lips + Miley Cirus sempre bene

Tra i dischi prossimi all’uscita, uno che non vedo l’ora di ascoltare è quello dei Flaming Lips. L’ultimo degli estratti pubblicati dalla band di Coyne è questa traccia, in cui compare anche la sua ultima musa Miley Cirus: una collaborazione che in passato ha regalato cose buone (ricordo ancora benissimo questa meraviglia), e che anche qui non sfigura per nulla.



#4. Brian Eno per inaugurare l’anno

Ha già scritto tutto Bardelli qui, ma lo ripeto, brevemente: Brian Eno ha inaugurato il 2017 con una lunga riflessione lucida, e puntuale, su come sta andando il mondo. L’ho letta con attenzione, e mi sembra di non trovare errori. Insieme a quei pensieri, è uscito anche un nuovo album, “Reflection”: cinquantaquattro minuti di ambient che, devo essere sincero, non mi hanno colpito come il precedente “The Ship”. Mi sono promesso di riascoltarlo, e infatti eccolo qui sotto.



#3. Sohn, gran pezzo

Per Sohn nutro dei sentimenti altalenanti: i primi brani erano pazzeschi, l’esordio (“Tremors“) mi deluse parecchio, e i recenti estratti dal nuovo album “Rennen” non è che mi abbiano fatto impazzire. Poi però questa settimana è uscita “Hard Liquor”: ecco, qui invece va tutto benissimo. Gran pezzo.



#2. Dirty Projectors, continuano le meraviglie

Nel 2017 uscirà anche il nuovo disco dei Dirty Projectors. Non si sa bene quando, ma uscirà. Il nuovo lavoro sembra davvero qualcosa di sorprendente: dopo “Keep Your Name” uscita a settembre, questa settimana è uscito un nuovo brano “Little Bubble”,



#1. Gold Connections: garantisce Will Toledo (aka Car Seat Headrest)

La migliore canzone della settimana è uscita in première su Stereogum: è questa “New Religion” di Gold Connections. Dietro al moniker c’è Will Marsh, amico di lunga data di Will Toledo (frontman e deus ex machina dei Car Seat Headrest), che infatti l’ha aiutato nella produzione del suo EP d’esordio, in uscita in primavera per Fat Possum.