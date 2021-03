Hooveriii, gustosa psichedelia garage di serie Z

C’è ancora un cuore da psichedelia di serie Z che pulsa a Los Angeles: gli Hooveriii pubblicheranno il loro nuovo album “Water For The Frogs” il 9 aprile su The Reverberation Appreciation Society (aka LEVITATION), e oggi condividono l’ultimo singolo estratto dall’album, “Erasure”.

I suoni fuzz e garage in “Erasure” sono gustosissimi e incalzanti, un arrembaggio fino a un finale sconvolto da un assolo jazzato di sax.

Anche il video merita: “L’idea del video è venuta al regista, Owen Summers”, hanno detto gli Hooveriii. “Volevamo che sembrasse un episodio di Star Trek o un qualsiasi B-movie di fantascienza”. Ci sono riusciti (Il video è un mix di live action e stop motion).

SMARTLINK: https://orcd.co/hiiierasure

foto sul Bandcamp della band per fini promozionali

(Paolo Bardelli)