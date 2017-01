Cover Gennaio 2017: Run The Jewels

Con tre dischi in quattro anni si sono confermati due dei maestri indiscussi della scena hip hop contemporanea. Entrambi classe 1975, il rapper/producer di Brooklyn El-P e l’MC di Atlanta Killer Mike hanno plasmato un sound inconfondibile. Il capitolo 3 del progetto Run The Jewels è stato messo online il giorno della vigilia di Natale, con tre settimane di anticipo rispetto all’uscita ufficiale, prevista per il 13 gennaio.

Troppo tardi per essere incluso nelle classiche liste di fine anno del 2016, ma non abbastanza presto per essere considerato fin da ora uno dei lavori più importanti del 2017. Produzioni al solito insuperabili, guest di prestigio (Danny Brown, Tunde Adebimpe dei TV On The Radio, Zack De La Rocha dei Rage Against The Machine), testi che raccontano nel migliore dei modi l’America contemporanea che si appresta a entrare nell’imprevedibile era Trump.

La città che ha fatto la storia del rap, New York, e la città che è diventata il caldissimo epicentro del genere negli anni Dieci, Atlanta.

