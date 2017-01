La nona edizione di Across The Movies

Questa settimana torna Across The Movies, la rassegna cesenate tra cinema e musica.

Come di consueto ogni film sarà preceduto dall’aperitivo nel foyer del Cinema Eliseo con le dirette di Uniradio Cesena e da un’introduzione del giornalista Luigi Bertaccini con ospiti dal vivo. Questo il programma completo della nona edizione:

Giovedì 2 febbraio ore 21:00: THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK

Regia di Ron Howard. Con John Lennon, Paul McCartney – USA 2016 – 138 min

– intervento musicale di Lorenzo Kruger (NoBraino) e Alfredo Nuti dal Portone (Supermarket)

– Al termine della proiezione Aftermovie party a La Cantera:

Dj set ToffoloMuzik, “Searching for the walruses”

Giovedì 9 febbraio ore 21:00: LOVE AND MERCY – THE BEACH BOYS

Regia di Bill Pohland. Con John Cusack, Paul Dano – USA 2014 – 120 min.

– intervento musicale dal vivo di Andrea Cola (Sunday Morning)

– Al termine della proiezione Aftermovie party a La Cantera:

Dj set Ale Franchini, “Endless summer”

Giovedì 16 Febbraio ore 21:00: CBGB – The Story

Regia di Randall Miller. Con Alan Rickman, Rupert Grint – USA 2014 – 101 min.

– intervento musicale dal vivo di Dome La Muerte

– Al termine della proiezione Aftermovie party a La Cantera:

Dj set Marco Turci, ”Too Much Too Soon: from C.B.G.B.’s to Punk Rock”

Martedì 21 febbraio ore 21:00: GIMME DANGER – THE STOOGES

Regia di Jim Jarmusch. Con Iggy Pop, Ron Asheton – USA 2016 – 85min.

– intervento musicale dal vivo di Angela Baraldi e Andrea Ruggiero

– Al termine della proiezione Afterparty a La Cantera:

Dj set ToffoloMuzik, “The iguana’s call”

Giovedì 2 marzo ore 21:00: OASIS: SUPERSONIC

Regia di Mat Whitecross. Con Noel Gallagher, Liam Gallagher – GB 2016 – 122 min.

– intervento musicale dal vivo dei Tunguska

– Al termine della proiezione Aftermovie party a La Cantera:

Dj set Guagno, “The glory years of cool britannia”

CINEMA ELISEO MULTISALA CESENA

VIALE CARDUCCI 7, 47521 CESENA (FC)

INFO 0547/21520 – 3480107848 e ikoiko@tin.it

www.facebook.com/AcrossTheMovies

www.cinemaeliseo.it/

www.facebook.com/monogawa.backtogawa

(Matteo Maioli)