Nuovo album per Jens Lekman, ascolta “What’s That Perfume That You Wear?”

Dopo vari ritardi e misteriose pubblicazioni di nuovi singoli e outtake, arriva l’annuncio ufficiale del ritorno con un nuovo album in studio per Jens Lekman.

Il 36enne di Göteborg pubblicherà “Life Will See You Now” il 17 febbraio. L’album, quarto LP della sua carriera, arriva a cinque anni di distanza da “I Know What Love Isn’t” e uscirà su Secretly Canadian. Ecco il primo singolo “What’s That Perfume That You Wear?”, frizzante pop elettronico erede di quelle sonorità balearic tornate in voga nella “West Coast” svedese un decennio fa, ma anche ai momenti più catchy di “Night Falls Over Kortedala”.