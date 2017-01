“Impermanence”, la via solista di Peter Silberman (The Antlers)

Vi mancano i The Antlers? Anche a noi. La band americana è in silenzio dal 2012 – e chissà per quanto altro tempo lo sarà – ma qualche segno di vita continua ad arrivare da Peter Silberman, frontman e deus ex machina della formazione.

Dopo qualche EP sparso qua e là, sta per arrivare il primo disco solista. L’album si chiamerà “Impermanence”, e uscirà il 24 febbraio per tre etichette diverse: la Anti- Records negli Stati Uniti, la Transgressive in Europa, e l’Inertia Records in Australia e Nuova Zelanda.

Da ieri si può ascoltare il primo estratto – “New York”, che trovate qui sotto – una ballad struggente e intimista, che lo stesso autore descrive con queste parole: «“New York” is a lament for a relentlessly impermanent place. It’s a song of estrangement from streets that became unrecognizable in no time, and the end of a dissociation from sounds I’d come to ignore».