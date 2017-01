Torna Habitat con Willow e DJ Normal 4

Habitat riparte nell’anno nuovo sabato 14 gennaio dalle 23.30, come sempre all’Ateliersi di via San Vitale a Bologna, con due ospiti in linea con la continua ricerca che caratterizza le notti elettroniche promosse dal collettivo bolognese.

Da Manchester per la prima volta in Italia arriva Sophie Wilson – in arte Willow – già tra i protagonisti del “Fabric 74 mix” di Move D con il singolo di debutto “Feel Me”.

Non trascorre molto tempo e, un anno dopo, l’uscita viene stampata sulla compilation Workshop 21 a marzo del 2015. Delicata e oscura, nel settembre dell’anno successivo, Willow distribuisce “Workshop23”, EP di quattro tracce che raccolgono influenze trasversali che vanno dalla techno al trip-hop in chiave house, diventate in breve tempo il suo marchio di fabbrica.

Dj Normal 4 nasce nella regione della Ruhr, cuore industriale della Germania, ispirato dal cupo contesto proto-rave dei gloriosi anni che vanno dal ‘90 al ‘92 e dal tessuto urbano in cui è nato e cresciuto, nel 2016 Dj Normal 4 rilascia a distanza di pochi mesi “Vivid EP” per Klasse Records di Luca Lozano e “Mental Command Terror” per la Brothers From Different Mothers.

