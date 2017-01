Témé Tan, ritmi world tra il Congo e il Belgio

Un frullato di world music, dall’affascinante sapore multi-etnico: è questo che sembra, a giudicare dai primi ascolti, l’esordio su PIAS Recordings del polistrumentista afro-belga Témé Tan.

Il singolo che si può ascoltare qui sotto è “Ça Va Pas La Tête?”, ed è stato prodotto a partire da field-recordings catturate in un viaggio in Africa che Témé Tan ha intrapreso nel 2014. Il ritornello in particolare è il campionamento delle voci di bambini registrate per le strade di Kinshasa, in Congo, sua terra natale: alla base di tutta la produzione artistica di Témé c’è infatti un’instancabile e vitale ricerca di stimoli attraverso viaggi ed esplorazioni, da una parte all’altra del mondo.

Congo, Giappone, Brasile, Guinea e altri orizzonti si fondono così in un mix allo stesso tempo etnico e moderno, con influenze che spaziano dal tribal all’hip hop, ma comunque molto difficili da etichettare.