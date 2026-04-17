Menu

STATION MODEL VIOLENCE, “Station Model Violence” (Anti Fade, 2026)

Lorenzo Centini

Share This Article
Share Post

Tenere d’occhio l’Australia (e il tempo che arriva dopo)

Ho imparato di recente a tenere sempre un occhio puntato sull’Australia. Dal botto di Amyl & the Sniffers, perché diciamolo: se lo meritano, il botto. E quindi niente, ho cominciato a presidiare su Bandcamp qualunque uscita provenisse dall’Australia e avesse esplicitamente delle chitarre elettriche (almeno un po’) distorte. Oh, non sto sempre lì a controllare, il momento esatto dell’uscita. Mica mi pagano. Quindi ecco, parlo ora degli Station Model Violence, disco omonimo uscito a febbraio. Magari posso dare la colpa al fatto che il cablogramma dall’Australia ci ha messo un po’ ad arrivare, che la nave che portava il disco e la notizia ha dovuto circumnavigare l’Africa perché sulla rotta per Suez non si sa mai. Il disco però l’ho bello che ascoltato, no, lo sto consumando. E poi dice bene Paolo (Bardelli n.d.r.), l’Australia arriva dopo, ma la roba che fanno da quelle parti è come se fossero i primi a farla, quasi con incoscienza. Parole sue, più o meno.

Post‑punk senza cosplay (binari, detriti e grattacieli)

Quindi ecco, gli Station Model Violence fanno post punk, figlio degli ’80 (ci senti pure i ’70, ma arriviamoci) e aggiornato come quello “odierno”, cioè magari quello angloamericano di qualche anno fa, quando io magari ero distratto. Però è fresco, freschissimo. Fanno questo, gli australiani, ti suonano magari un riff 60’s punk con le tute di acetato in una discarica con sullo sfondo dei grattacieli di vetro. Ed è tutto giusto, non è mai cosplay. Mai. Gli angloamericani e gli europei sono storicizzati: oggi va il glitch, domani l’elettroacustico, dopodomani preferiamo i synth. Senti il suono di una band e non sbagli a indovinare l’anno, più/meno due anni. Con gli australiani come fai. Coi Civic come fai. E coma fai pure con gli Station Model Violence. Brutti, appeal zero. Prendi una nuova promessa di Londra sud, magari pure brava, e pare una sfilata di fast fashion. Se a questo punto però pensate che gli Station Model Violence puzzino, siete proprio fuori strada.

Alienazione e zero‑uno‑zero‑uno

Già il suono è nitidissimo, all’attacco di Learn To Hate. Sax e trama elettroacustica, chitarre che chiunque altro userebbero per tirare fuori sequenze melodiche e cadenzate di note che si chiamano riff, non pennellate espressioniste circolari come fanno loro, su un tappeto ritmico che è quasi come se fosse motorik. Come se fossero i Neu. Argh, l’ho detto. I ’70, dicevo, ma non quelli che immaginavate, magari. Tutto quasi robotico, binario, zero-uno-zero-uno, battito costante e note pochissime. Però tese. C’è un sax, strano, eh, e non capisci se sono i Roxy Music robotizzati o gli Psychedelic Furs in formato treno. Praticamente i Wire, a tratti. Ritmi e chitarre come binari, dritti voci umane, mica sono i Kraftwerk, ma scandite. Paesaggi lunari. La violenza non è solo nel nome, ma forse è più alienazione, in realtà. In Immolation un po’ ci si ribella, con un ritornello, o quel che è, che a un certo punto diventa persino una canzone vera, Leisure è quasi dark/goth. Un po’ inglese, un po’ come lo re-interpretavano oltre cortina, il post-punk, gente come i Siekiera, in Polonia, o i serbi Luna (ai tempi jugoslavi). In Drip Away arriva la rabbia vera e nel riff dopo lo zero-uno-zero-uno appare un “due” e fa male. E infatti è il pezzo più punk, gli Iceage alle prese col repertorio dei Killing Joke. O viceversa. Insomma, gran disco, davvero. Ascoltatelo tutti, a patto che non ne facciate una questione di zeitgeist. Con gli australiani non attacca, non ci cascano. Loro sono laggiù e del tempo se ne fregano. Fanno bene.

80/100

(Lorenzo Centini)

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010