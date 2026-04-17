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Ho lasciato ogni posto: David Bowie a Berlino in tre atti

Lo Spazio Bianco

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Dopo aver preso in esame Ian Curtis e i Joy Division in È mia la colpa e Robert Smith e i The Cure in Morire non importa, sempre pubblicati da Feltrinelli ComicsLorenzo Coltellacci alla sceneggiatura e Mattia Tassaro ai disegni continuano il loro progetto fumettistico-musicale raccontando un altro artista “maledetto”, quanto iconico ed epocale: David Robert Jones in arte David Bowie.

Diviso in tre atti, Ho lasciato ogni posto si sofferma sul periodo berlinese di Bowie alle prese con la dipendenza dalla cocaina e dall’alcool oltre che attanagliato da una profonda crisi creativa, acuita dal suo soggiorno americano che sembra prosciugarlo di ogni forza e idea.
Lo sceneggiatore, come già fatto nei due precedenti volumi, si affida a una narrazione episodica e forzatamente frammentaria ma efficace, per riunire nelle 128 pagine del libro gli innumerevoli fatti che hanno contraddistinto la vita del Duca Bianco in terra tedesca. Tra battaglie personali e vicende sentimentali, tra amicizie e collaborazioni storiche, come quelle con Iggy Pop e Brian Eno, il fumetto ci restituisce il ritratto di un uomo colto e di grande intelligenza, visionario ma anche fragile, preda dei suoi demoni interiori e dei suoi traumi, ma capace di affrontarli anche grazie al suo amore incondizionato per il figlio Zowie, figura centrale nella sua rinascita, e in grado di ricondurlo sulla strada che ci lascerà infine in eredità la sua “stella nera”.

Mattia Tassaro fornisce forse, sin qui, la sua prova migliore sia al disegno che nell’utilizzo dei colori. il suo tratto, dalle forti influenze americane, che ricorda nello stile autori come Darwyn Cooke e Michael Avon Oeming, seppur più stilizzato, si adatta bene alla scrittura di Coltellacci, scomponendo e ricomponendo la tavola come un vero e proprio mosaico pronto a ospitare la moltitudine di personaggi e luoghi che la narrazione ospita, anche se si avverte un bisogno di maggior differenziazione nella resa dei volti, a volte troppo simili.

Ho lasciato ogni posto si presenta quindi come un biografia parziale a fumetti adatta soprattutto a tutti i fan di Bowie, ma anche a coloro che vogliono iniziare ad approfondire la vita di un cantante, uno scrittore e attore che ha fatto la storia della musica.

Abbiamo parlato di:
Ho lasciato ogni posto
Lorenzo Coltellacci, Mattia Tassaro
Feltrinelli Comics, 2026
128 pagine, brossurato, colori e bianco e nero – 20,00 €
ISBN: 978-8807552021

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