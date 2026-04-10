SanSan, le foto del festival di Benicàssim

Il SanSan Festivalè diventato il primo grande evento della stagione musicale spagnola nella storica località di Benicàssim che è legata a tanti festival che hanno marchiato a fuoco gli ultimi decenni.
Tra gli ospiti in un cartellone sempre eclettico Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente e il grande ritorno de La M.O.D.A., pronti a sprigionare tutta l’energia del loro live dopo una pausa dalle scene. Tutto le foto del nostro inviato Luca Fratoni.
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