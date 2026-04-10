Menu

Il nuovo brano di Kelela è “Idea 1”

Samuele Conficoni

Share This Article
Share Post

Si intitola “Idea 1” il nuovo brano di Kelela. Un misterioso ed esclusivo evento organizzato per la sua fan base a Manhattan qualche giorno fa aveva anticipato la pubblicazione: durante questo meeting è stato fatto ascoltare in anteprima il brano e a un certo punto della serata la cantante stessa è apparsa per salutare e ringraziare il pubblico che era accorso numeroso.

La performer statunitense dalle radici etiopi aveva pubblicato tre anni fa Raven, il suo secondo LP in studio, acclamato dalla critica e dal pubblico. Nel 2024 era uscito anche un disco contenenti remix di pezzi tratti da Raven stesso e lo scorso anno uscì In the Blue Light, con al suo interno rivisitazioni jazz di svariati brani di Kelela.

Co-prodotto da Oscar Scheller, “Idea 1” sembra proseguire nella direzione stratificata e ambiziosa di Raven propendo un sofisticato ed esaltante mix di R&B, techno, ambient ed elettronica quasi sperimentale, a cui si aggiunge un pattern e una produzione dai gusti vicini al rock, un tassello che finora la cantante non aveva mai esplorato, grazie alle chitarre incalzanti e seducenti che caratterizzano i chorus.

Il brano traccia i confini di una relazione in crisi proprio nel momento in cui sta per collassare, nella quale, però, tra gli attori in causa solo lei è pronta ad accettare il fallimento della storia mentre, invece, lui cerca di evitare le responsabilità. Il tono malinconico e graffiante della melodia e del ritmo si incastra perfettamente con il testo e con la performance vocale dell’autrice. Il videoclip, claustrofobico e liberatorio al tempo stesso tentativo da parte di Kelela di scappare dal tunnel che sta percorrendo, rappresenta un perfetto completamento del significato e dell’umore di “Idea 1”, un brano che, se indica la direzione cui Kelela sta guardando, promette molto bene in vista del prossimo disco.

Articoli Correlati:

KALPORZ PLAYLIST SEPTEMBER 2017

La Top 7 della settimana (#40, 2017)

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010