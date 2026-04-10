Il nuovo brano di Kelela è “Idea 1”

Si intitola “Idea 1” il nuovo brano di Kelela. Un misterioso ed esclusivo evento organizzato per la sua fan base a Manhattan qualche giorno fa aveva anticipato la pubblicazione: durante questo meeting è stato fatto ascoltare in anteprima il brano e a un certo punto della serata la cantante stessa è apparsa per salutare e ringraziare il pubblico che era accorso numeroso.

La performer statunitense dalle radici etiopi aveva pubblicato tre anni fa Raven, il suo secondo LP in studio, acclamato dalla critica e dal pubblico. Nel 2024 era uscito anche un disco contenenti remix di pezzi tratti da Raven stesso e lo scorso anno uscì In the Blue Light, con al suo interno rivisitazioni jazz di svariati brani di Kelela.

Co-prodotto da Oscar Scheller, “Idea 1” sembra proseguire nella direzione stratificata e ambiziosa di Raven propendo un sofisticato ed esaltante mix di R&B, techno, ambient ed elettronica quasi sperimentale, a cui si aggiunge un pattern e una produzione dai gusti vicini al rock, un tassello che finora la cantante non aveva mai esplorato, grazie alle chitarre incalzanti e seducenti che caratterizzano i chorus.

Il brano traccia i confini di una relazione in crisi proprio nel momento in cui sta per collassare, nella quale, però, tra gli attori in causa solo lei è pronta ad accettare il fallimento della storia mentre, invece, lui cerca di evitare le responsabilità. Il tono malinconico e graffiante della melodia e del ritmo si incastra perfettamente con il testo e con la performance vocale dell’autrice. Il videoclip, claustrofobico e liberatorio al tempo stesso tentativo da parte di Kelela di scappare dal tunnel che sta percorrendo, rappresenta un perfetto completamento del significato e dell’umore di “Idea 1”, un brano che, se indica la direzione cui Kelela sta guardando, promette molto bene in vista del prossimo disco.