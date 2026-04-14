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Il tormento che guarisce dei Twilight Sad

Raffaele Concollato

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Twilight Sad, 12 aprile 2026, Legend Club, Milano

Band pronta al ventennale del primo album, i Twilight Sad di James Graham tornano a Milano dopo sette anni dall’ultimo live e a quattro dal support act ai Cure (con Robert Smith che è da sempre un loro sostenitore). Il tour del ritorno dopo sette anni è coinciso con l’uscita dell’ultimo, ottimo, “IT’S THE LONG GOODBYE” (tutto in maiuscolo, sì) che li ha rivisti semplicemente tornare con quell’esplosione di post-punk che li ha fatti conoscere e amare. Il lungo silenzio discografico ha lasciato però dei segni: della formazione originale sono rimasti solo il cantante e Andy McFarlane alla chitarra.

La serata parte con “Dead Flowers”, che nel disco vede la presenza del leader dei Cure. Purtroppo i suoni non sono subito al meglio: la voce è troppo ‘davanti’ agli strumenti e risulta troppo alta, cosa che non si sistemerà fino al terzo brano. Graham è in forma, sicuro, convinto e senza tentennamenti anche nei vari brani presentati per la prima volta in questo tour. Ovviamente l’ultimo lavoro è eseguito quasi per intero: infatti ne saranno eseguiti nove brani su dieci, anche se non mancheranno richiami al passato come la sentita “Vtr” o la profonda “The Arbor”.

Il flusso del concerto è un continuo ondeggiare di emozioni: il pensiero della crudezza degli avvenimenti personali che il cantante porta davanti a tutti è quasi palpabile, come quando si emoziona nel ringraziare i presenti e la band, o quando presenta i brani a cui è più legato, come una delle più post-rock song del repertorio, “And She Would Darken the Memory”: non è possibile non empatizzare con la sua voglia di liberarsi dei tormenti interiori che negli ultimi anni lo hanno afflitto.

Il terzetto finale, dopo una trascinante “BACK TO FOURTEEN”, si chiude con “TV PEOPLE STILL THROWING TVS AT PEOPLE”, che è la buonanotte degna del gruppo scozzese che da troppo è mancato dai palchi e non vedeva l’ora di tornare a spiegare perché il dolore può essere qualcosa che aiuta a crescere e può trasformarsi in qualcosa di bello.

(Raffaele Concollato)

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010