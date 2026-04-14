L’agenda dei Live della Settimana (#16 | 2026)

Martedì 15 Aprile – CHALK, Santeria Toscana 31, Milano

Guidati dal pluripremiato duo di musicisti e registi Ross Cullen e Benedict Goddard, Chalk ha registrato un’ascesa fulminea finora nel 2025, con un tour in Regno Unito tutto esaurito e uno europeo da headliner in primavera seguito da apparizioni in festival come di Glastonbury e Bilbao BBK con ampi consensi. Continuando ad affascinare la stampa globale (The Independent, NME, DIY, Dork, The Line Of Best Fit, Consequences of Sound, Paste…), oltre ai passaggi nella playlist BBC 6 Music e una sessione da KEXP, i Chalk sono pronti per il loro tour di debutto da headliner negli Stati Uniti questo novembre, con date anche a New York e Los Angeles. Ritornano nel Regno Unito e in Europa con il tour più importante della loro carriera musicale, in locali leggendari come Electric Ballroom, Limelight, Gorilla, Lido, Trabendo e molti altri. Prevendita attiva su Dice.

Martedì 15 Aprile – APPARAT, Alcatraz, Milano

“Se nel progetto Moderat si è dedicato a una produzione più matematica, Apparat ci ha già invece abituato, nei suoi lavori solisti precedenti, a questa fusione tra programmazione e sentimento, ma qui sembra raggiungere uno dei suoi punti più alti. I beat non sono mai freddi o puramente funzionali: respirano, ondeggiano, nascono come sfrigolii di pianoforte che emergono dalla trama digitale mentre la forza dei campionatori costruisce architetture sonore precise. È una musica che non si capisce se nasce davanti a un pianoforte o a un synth, perché potrebbe essere sia l’uno che l’altro: in ogni caso il risultato finale è una combinazione dei due stati, o meglio un passare attraverso a un respiro vitale e uno sintetico senza soluzione di continuità.” Queste le nostre parole riguardo a A Hum Of Maybe, uscito quest’anno per Mute, che verrà presentato dall’artista a Milano (Roma sold out). Prevendita attiva su Dice.

Giovedì 16 Aprile – HUGO RACE AND THE FATALISTS, Scumm, Pescara

I Made It All Up For You, uscito il 20 Marzo 2026 su Gustaff Records/Helixed, è il nuovo album di Hugo Race con i Fatalists: un nuovo viaggio nel puro sound della band, tra blues desertico, art rock e country psichedelico e seguirà Once Upon a Time in Italy, ispirato al periodo dell’epidemia di Covid19. Riguardo al disco Hugo Race afferma: “Molta gioia, dolore e riflessione sono confluiti nella realizzazione dell’album e spero che questo si percepisca; parla di oscurità, sì, ma anche di luce. Tutto cambia e ogni fine è un nuovo inizio, ma è il modo in cui viviamo la trasformazione che conta davvero”. Hugo è una leggenda vivente dell’underground internazionale, ex-Bad Seeds e dal 1989 un produttore anticonformista, oltre che performer con Dirtmusic e The True Spirit. Race, insieme a Gianni Maroccolo (Litfiba, CSI), ha anche dato alla luce nel 2025 “The Vigil”, insignito del premio Ciampi come miglior lavoro discografico dell’anno. 15 Euro con Arci.

Venerdì 17 Aprile – STEVE GUNN, Arci Progresso, Firenze

Chitarrista e songwriter di Brooklyn, Steve Gunn è un musicista in continuo movimento, dedito sia alla rivisitazione della canzone americana che a progetti di natura più sperimentale. Dopo essere stato il fulcro dei Violators di Kurt Vile, Gunn si è costruito una affermata carriera solista, pubblicando dischi tra psych-rock metropolitano, country-folk agreste e soul-pop raffinato. L’ultimo lavoro, Daylight, Daylight uscito nel 2025 per No Quarter, è uno dei vertici della sua discografia e rivela un artista in stato di grazia, dalla scrittura ispirata, tanto nitida quanto onirica, arricchita dai preziosi arrangiamenti del produttore James Elkington (Tortoise, Jeff Tweedy). Continuamente on the road, Steve Gunn porta sui palchi di mezzo mondo le diverse anime della sua musica, tenute insieme dalla sua chitarra, ora acustica ora elettrica, un repertorio song-oriented, sperimentale e astratto. Biglietti a questo link.

Sabato 18 Aprile – TORTOISE, Link 2.0, Bologna

Da trent’anni i Tortoise rappresentano una delle formazioni più innovative e influenti della musica contemporanea. Nati a Chicago nei primi anni ’90, hanno ridefinito le coordinate del post-rock fondendo elettronica, jazz, dub, minimalismo e krautrock in un linguaggio unico e in continua evoluzione. La loro attitudine live — celebrata per precisione, libertà e inventiva — li ha resi una delle band più rispettate della scena internazionale. Nel 2025 i Tortoise tornano con Touch, pubblicato da International Anthem e Nonesuch Records: il loro primo lavoro in studio dal 2016. Registrato tra Los Angeles, Portland e Chicago da Dan Bitney, John Herndon, Douglas McCombs, John McEntire e Jeff Parker, il disco segna una nuova fase creativa per la band. Un ritorno atteso, che ribadisce il ruolo dei Tortoise come una delle voci più autorevoli e originali della musica contemporanea. Biglietti a questo link.

Sabato 18 Aprile – NOTWIST, Urban Club, Perugia

La storica band tedesca, fresca di un nuovo album, News From Planet Zombie, uscito a marzo 2026 per Morr Music, torna in tour europeo e farà tappa anche a Perugia (Roma e Bologna sono esaurite). Un’occasione unica per rivedere dal vivo uno dei nomi più iconici della scena indipendente internazionale. “If 2021’s Vertigo Days was impressive but remote, News… is more approachable and tactile in its tunes and textures, reflecting a decision to record live in the studio”. Record Collector, 8/10. Biglietti disponibili a questo link.

Domenica 19 Aprile – ULAN BATOR, MulinArte, Mercato Saraceno (FC)

Ritorno sulle scene della storica band franco-italiana Ulan Bator, dopo otto anni di assenza dai palchi. Il nuovo album Dark Times è uscito ufficialmente il 26 Novembre 2025. La band si presenterà in una formazione trio inedita e potente, composta da: Amaury Cambuzat (chitarra/voce), Mario Di Battista (basso/voce) e Alessandro Vagnoni (batteria/synth). Per l’occasione di questo ritorno sulle scene, verranno proposti, oltre al nuovo materiale, anche una selezione di brani presi da tutti i dischi pubblicati dalla band in quasi trent’anni di carriera. Bilgietti a questo link, tesseramento in loco.

Photo Credit: Chalk/All Thing Live Italy