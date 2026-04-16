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C2C festival lancia l’open call C2C Curators

Piero Merola

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C2C Festival annuncia C2C Curators, un programma gratuito di professionalizzazione e formazione rivolto a nuove generazioni di curatrici e curatori culturali in ambito musicale, nazionali e internazionali riservato a persone residenti in Italia, incoraggiando i candidati più giovani e provenienti da contesti sottorappresentati.

C2C Curators nasce dalla volontà di trasformare il patrimonio del festival in un processo strutturato di trasmissione, confronto e crescita. Da sempre votato all’indipendenza culturale e giunto al suo venticinquesimo anno di vita, C2C Festival si propone di tradurre un percorso che non si limita alle programmazioni artistiche e include pratiche, visioni, modalità di lavoro, relazioni e capacità di leggere il presente attraverso il rischio, la sperimentazione e l’apertura all’inedito.

La partecipazione è gratuita e include una notte di pernottamento per tutti i curatori e le curatrici selezionati. In aggiunta, per una delle figure selezionate, è previsto un percorso di mentorship, insieme a un supporto economico e tecnico, per la curatela di uno showcase durante C2C Festival. Il progetto è dedicato a Sergio Ricciardone, fondatore del festival, figura centrale nel ridefinire il ruolo del promoter musicale contemporaneo.

Il suo lavoro ha contribuito a trasformare C2C Festival in una piattaforma culturale complessa: non solo uno spazio di eventi, ma un luogo di visione, di assunzione di rischio e di costruzione di comunità. C2C Curators nasce anche come gesto di continuità attiva con questa eredità.

Non un progetto celebrativo, ma un dispositivo generativo: un luogo in cui lo sguardo, il metodo e l’attitudine di Sergio possano continuare a vivere attraverso la formazione di nuove figure culturali.

I curatori selezionati per quest’anno riceveranno:
– accesso a C2C Festival 2026,
– accesso esclusivo alle aree di produzione con team tecnici,
– partecipazione una serie di workshop nell’ambito di C2C Talks al Teatro Regio venerdì 30 ottobre 2026,
– una notte di pernottamento durante C2C Festival 2026 presso l’headquarters del festival a Combo Torino.

Nell’ambito di TMLAB, progetto di cooperazione internazionale triennale, fondato con l’Unione Europea, un candidato selezionato riceverà, oltre a quanto sopra:
– un programma di mentorship a partire da luglio,
– la possibilità di curare una showcase da presentare a C2C Festival 2026, con almeno 3 artisti emergenti nazionali,
– un contributo per il curatore: 3.000 €, viaggio, alloggio e diaria (fino a 3 giorni) durante C2C Festival 2026.

Tutte le informazioni sulle modalità di invio della candidatura sono presenti sul sito www.clubtoclub.it

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010