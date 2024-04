C2C annuncia Dean Blunt, Mica Levi, A.G. Cook e altri nomi

Ai nomi precedentemente annunciati per l’edizione 2024 di C2C Festival (dal 31 ottobre al 3 novembre a Torino) si aggiungono altri 9 artisti internazionali. Composta da una programmazione di soli show in esclusiva italiana, la serata inaugurale di C2C Festival in programma giovedì 31 ottobre vedrà esibirsi l’influente artista britannico Dean Blunt in una rara apparizione. Membro insieme a Inga Copeland del duo Hype Williams, deus ex machina del progetto Babyfather e collaboratore di artisti del calibro di ASAP Rocky, Dean Blunt – ricorre quest’anno il decennale del suo capolavoro art-pop “Black Metal”, album senza tempo, tra i più intensi e originali degli Anni Dieci.

Poco da aggiungere anche per un nome che su Kalporz seguiamo da sempre e ha caratterizzato il sound del nuovo secolo come Mica Levi. Compositrice di formazione classica,che ha condotto il suo lavoro in direzioni sorprendenti e inaspettate, abbattendo con attitudine punk ogni confine tra “musica colta” e pop. Nominata agli Oscar per la colonna sonora di ‘Jackie’ e compositrice delle musiche degli ultimi due film di Jonathan Glazer (il recente acclamatissimo “La Zona d’Interesse” e il cult-movie “Under The Skin”). Sarà la sua prima volta live a Club to Club.

Di ritorno al festival uno dei nomi più affezionati all’evento torinese, Kode9, con uno speciale set che celebrerà i 20 anni della sua Hyperdub, che ha segnato indelebilmente lo UK sound del nuovo millennio; così come Gabber Eleganza e Bill Kouligas, sul palco in inedita versione back-to-back.

Ad esordire a C2C Festival con un djset invece la talentuosa Yaeji, producer americana di origini coreane che si è presentata l’anno scorso all’appuntamento con l’album d’esordio (“With A Hammer”, pubblicato su XL Recordings), confermando il suo talento dopo anni di EP di successo. Altro debutto, questa volta

su scala nazionale, è quello degli Snow Strippers, il duo electro-pop composto da Tatiana Schwaninger e Graham Perez.

Oltre alle aggiunte del giovedì inaugurale, che questa volta farà tappa anche al Lingotto – la tradizionale venue del venerdì e del sabato – non mancano aggiunte sul sabato: A. G. Cook, tra i pionieri dell’iconico collettivo PC Music che ha ridisegnato le traiettorie dell’elettronica e del pop globale, è atteso per l’uscita del suo nuovo lavoro discografico “Britpop”, anticipato dal singolo, in cui compare la storica collaboratrice e amica Charli XCX, e che raccoglierà 24 canzoni scritte durante la pandemia, divise in tre capitoli: ‘Past’, ‘Present’, and ‘Future’; John Glacier, visionaria artista londinese tra le novità più intriganti della label Young, è autrice di una singolare forma di poetry punk che attraversa elettronica, pop e ambient-rap.

La line up artistica, tra musica pop avanzata, sperimentale, elettronica, rap, rock, jazz, pop r&b vedrà nove importanti ritorni – Arca, Bicep, Nicolas Jaar (questa volta con la band Darkside), Romy, Shabaka, Ben Ufo, Gabber Eleganza, Bill Kouligas, Kode9 – e quindici artisti per la prima volta a C2C

– billy woods, Kali Malone, Mandy, Indiana, Mabe Fratti, Pangaea, Pearson Sound, Nala Sinephro, Sega Bodega, Sofia Kourtesis, Dean Blunt, Mica Levi, Snow Strippers, Yaeji, A.G. Cook, John Glacier.

I biglietti per C2C FESTIVAL che confermerà nelle prossime settimane il programma completo – domenica inclusa alle OGR, sono disponibili su DICE.

Per altre info vai sul sito ufficiale oppure segui C2C su Instagram.