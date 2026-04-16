I Butterfly Bulldozer ci spediscono nello spazio con il singolo “Mates From Mars II”

I Butterfly Bulldozer, gruppo francese di Nantes, hanno condiviso “Mates From Mars II”, estratto dal loro prossimo EP “Cosmic Matters”, che uscirà il 29 maggio 2026 per Howlin’ Banana Records e MOSTÄ.

Butterfly Bulldozer: scalo spaziale e fuzz interstellare con “Mates From Mars II”

È un progetto completamente folle, proprio come piacciono a me. Aspetta, ti spiego. Il progetto è la storia di un viaggio spaziale post‑punk e psichedelico guidato dal Captain Fuzz, 0B‑1, Zarkor, Rocket e il Professor Tricks, a bordo del Butterfly Bulldozer. Nel primo EP, uscito nel 2024, l’equipaggio fuggiva dalla Terra a causa dei problemi ecologici e della presenza sul pianeta della famiglia Sarkozy. In questo nuovo EP ritroviamo la squadra impegnata a esplorare l’ignoto nello spazio.

Adoro la voce, un po’ poetica e un po’ fuori di testa. Amo i cambi di ritmo che raccontano la storia e mi piace soprattutto quando il fuzz esplode e la batteria accelera. Qualsiasi somiglianza con un gruppo australiano che ha pubblicato un sacco di album e di cui parlo in continuazione (King Gizzard & The Lizard Wizard) è ovviamente un segno di qualità.

( Charles Chinasky)

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