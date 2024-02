C2C, i primi nomi dell’edizione 2024

Torna dal 31 ottobre al 3 novembre 2024 a Torino, C2C Festival alla sua dodicesima edizione e tra i primi nomi in cartellone, tra gli altri, sono stati confermati Arca, Bicep, Nicolas Jaar con il suo progetto Darkside, Billy Woods, Romy e i tre fondatori dell’iconica label UK Bass Hessle Audio: Ben Ufo, Pearson Sound e Pangaea.

Come ormai da tradizione il Lingotto ospiterà le due giornate del venerdì e del sabato, mentre alle OGR saranno ospitati gli appuntamenti di apertura, del giovedì, e di chiusura, della domenica.

Intitolata “Living with the Gods”, dal nome dello storico dell’arte Neil MacGregor oltre a riportare Arca in uno dei festival dov’è stata spesso in line-up, riporta a dieci anni dal live al Teatro Carignano per Viva Club To Club, il duo dei Darkside composto da Nicolas Jaar e Dave Harrington.

Un altro ritorno, ma live, sarà quello di Romy degli xx, già presente in djset nel 2019 e nel 2022, come gli stessi Bicep che questa volta presenteranno in esclusiva il set A/V Chroma insieme all’artista Zak Norman/Black Box Echo.

Anche Shabaka, al secolo Shabaka Hutchings, già a C2C con i suoi Comet Is Coming questa volta tornerà in vesti inedite per presentare “Afrikan Culture”, EP in cui, messo per un attimo da parte il fidato sassofono, ha accolto nelle composizioni flauti giapponesi e strumenti africani).

Tra gli “esordienti” a C2C figurano invece uno dei rapper più influenti e apprezzati da critica e veri appassionati del genere, come billy woods, celebrato nel 2023 grazie all’eccellente “Maps” realizzato insieme a Kenny Segal e grazie al ritorno in scena del suo progetto Armand Hammer insieme a un’altra leggenda underground dell’East Coast come Elucid. Entrambi i dischi co-firmati dal rapper di Washington DC, origini zimbabwesi ma adottato da tempo da Brooklyn, sono finiti nella nostra top 10 del 2023, una doppietta assai rara nella storia di Kalporz.

Saranno presenti a Torino per la prima volta il fondatore e titolare dell’influente NUXXE, Sega Bodega, la dj/producer peruviana di stanza a Berlino Sofia Kourtesis (autrice di un altro dei nostri album preferiti del 2023, “Madres”, uscito su Ninja Tune). gli anglo-francesi di base a Manchester Mandy, Indiana, altra su cui abbiamo scommesso dedicando loro la copertina di maggio e che con “I’ve Seen A Way” ha realizzato uno dei dischi più intriganti dello scorso anno in ambito avant/post-punk.

Completano il quadro di questo primo, ricchissimo annuncio, la compositrice svedese Kali Malone, la violoncellista guatemalteca Mabe Fratti e l’arpista e sintetista belga di origine martinicana Nala Sinephro, autrice del ambioso album ambient jazz targato Warp, “Space 1.8”.

Esaurito il primo blocco di abbonamenti Early Days, nuovi biglietti saranno in vendita dal 2 febbraio su dice.fm.

Ovviamente nuovi nomi saranno annunciati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.