“These Days” dei The Big Idea: manifesto post punk

Il sestetto francese The Big Idea, originario di La Rochelle, torna con un nuovo singolo, These Days, che si presenta come uno slogan che non ti esce più dalla testa. La traccia parte con un riff di chitarra ossessivo, una voce incisiva e cori che ti avvolgono all’istante. Non ci sono artifici: la tensione c’è già, pronta, fin dal primo momento.

“These Days”, spoken word avvolto nel rumore del fuzz

Si sentono echi di Squid e Crack Cloud, ma con un uso più sobrio degli strumenti a fiato rispetto al precedente singolo, uscito durante l’estate. The Big Idea però non si limita a seguire i trend: il gruppo riscrive le regole, spingendo la canzone verso un discorso quasi teatrale, intenso e carico di energia, una sorta di reinterpretazione moderna di Black Country, New Road, ma con gli amplificatori letteralmente inzuppati di distorsione.

Il suono del gruppo si colloca nel cuore di un post-punk contemporaneo, ma con quel che ci vuole per funzionare anche in un buon rock pub. Il brano fa parte del loro nuovo album Half a Dozen, in uscita il 17 ottobre per Howlin’ Banana Records & Exag’ Records. Il video, diretto da Matéo Aillet, completa l’immagine di un progetto che sa di novità e di forza.

(Charles Chinasky)

