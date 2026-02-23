Nextones, il primo annuncio della tredicesima edizione

Dal 16 al 19 luglio 2026, la Val d’Ossola accoglie la tredicesima edizione di Nextones, festival internazionale di avanguardia e sperimentazione musicale contemporanea in dialogo con le arti performative e audiovisive.

Tra i primi guest annunciati figurano Carrier, Helena Hauff, John T. Gast, Miriam Adefris, OK Williams e OKO DJ. Lo scenario mozzafiato del Tones Teatro Natura, che negli anni si è affermato come uno dei contesti europei più riconoscibili nell’indagare le connessioni tra natura, architettura e dimensione sonora, fa di questo festival un’esperienza che limitare alla sola dimensione musicale sarebbe riduttivo.

Una ricerca multidisciplinare che prende forma tra paesaggi e morfologie naturali, trasformando il territorio in dispositivo d’ascolto fa di Nextones una piattaforma culturale, dove performance, spazi naturali e strutture del paesaggio si intrecciano e consolidano una comunità ormai riconoscibile: un pubblico che torna, si forma e cresce anno dopo anno. Un rito condiviso che prende corpo sul posto, tra presenza, pratiche d’ascolto, vita all’aperto e relazione attiva con il territorio. Lo conferma anche la crescita della partecipazione: oltre 5.000 persone nelle ultime edizioni e un camping ormai centrale, con circa 600 campeggiatori, che vivono Nextones come un’immersione collettiva.



Giovedì 16 luglio l’Opening Night alle Terme di Premia apre il festival nel segno dell’acqua e dell’ascolto: un contesto non convenzionale dove l’ambiente è parte attiva dell’esperienza. Venerdì 17 e sabato 18 luglio il programma si concentra a Tones Teatro Natura, ex cava di granito riqualificata: due palchi in un teatro di pietra a cielo aperto e una scenografia naturale che amplifica la forza audiovisiva delle performance. Domenica 19 luglio il Closing Day al Nextones Camp mette al centro la community, con un ritmo che attraversa l’intera giornata. Accanto ai live e ai dj set, il festival si espande in attività diffuse: radio show dal campeggio, hiking, talk e appuntamenti con partner e realtà indipendenti. Il programma si apre anche a luoghi-soglia del territorio: le performance agli Orridi di Uriezzo, una gola naturale dove il suono si intreccia alla materia della roccia, e i live nel Villaggio di Ghesc, antico borgo medievale abbandonato, in dialogo con la memoria del luogo. Il Nextones Camp resta il punto di incontro quotidiano, animato dal radio stage di Radio Banda Larga.

Carrier porta a Nextones il suo nuovo album Rhythm Immortal (Modern Love, ottobre 2025) con un live A/V in collaborazione con la fotografa e videomaker giapponese Riyo Nemeth. John T. Gast firma un live site-specific pensato per la cava, accompagnato da un progetto luci sviluppato ad hoc. Miriam Adefris si esibisce con un solo per arpa, in dialogo con lo spazio e l’acustica delle Terme di Premia: un set immersivo che costruisce un’esperienza d’ascolto capace di aprire forme alternative di connessione. OKO DJ presenta un A/V live in gran parte composto appositamente per lo show, che integra anche alcune traiettorie narrative del suo ultimo album As Above, So Below (Stroom, 2025): elettronica e strumenti acustici tra rituale, sound healing e immaginari industriali, con un video full-length realizzato su misura dal filmmaker Hajj (Dawn Records). Il primo annuncio si completa con i DJ set di OK Williams e Helena Hauff.



Nextones fa parte della stagione estiva di Tones Teatro Natura, spazio dedicato alla cultura, al territorio e alle nuove generazioni, con una visione che guarda a un futuro più sostenibile e inclusivo, in linea con i principi dell’Agenda 2030 e del Green Deal europeo. Dal 2019 Nextones nasce dall’incontro tra Fondazione Tones on the Stones e Threes Productions: una collaborazione che oggi si traduce in una co-direzione artistica e creativa, fondata su sensibilità ecologica, innovazione e dialogo interdisciplinare.

I biglietti sono disponibili su DICE.

Segui Nextones su Instagram per aggiornamenti e informazioni!