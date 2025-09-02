Menu

Si avvicina SPRING ATTITUDE

Aureliano Petrucci

Manca pochissimo al ritorno di Spring Attitude: il 12 e 13 settembre Roma ospita nuovamente il festival, ormai appuntamento fisso per la scena musicale della Capitale. Per la sua quattordicesima edizione, l’evento compie un passo storico entrando per la prima volta ne La Nuvola di Fuksas, mai prima d’ora sede di un festival musicale.

La cornice sarà lo scenario di due giornate dense di live e dj set, con una line-up che mescola nuove voci italiane e grandi nomi internazionali. Al centro dell’attenzione ci sarà il Ploom Stage, palco principale di S/A e punto di partenza per un crocevia di sonorità diverse: dall’elettronica d’avanguardia all’indie-rock, dall’alt-pop alla sperimentazione.

A inaugurare il festival ci saranno la freschezza di Coca Puma e la psichedelia dei Post Nebbia. A seguire, il produttore Golden Years con la sua band e una serie di ospiti speciali, il cantautorato di Giorgio Poi e la carica scenica de La Rappresentante di Lista. Gran finale con i set di Apparat, che torna a distanza di dieci anni dall’ultima esibizione a S/A, e l’unica data italiana del duo inglese Bicep con lo spettacolo audiovisivo Chroma. A chiudere la prima giornata, la nuova dj talento della scena berlinese, DJ Gigola. Si riparte il giorno dopo alla stessa ora con i Bouganville e l’elettronica intima di Faccianuvola, seguiti dal viaggio psichedelico di Altın Gün e dalla potenza emotiva di La Niña. Poi la solarità di Marco Castello, fino ai giganti del nu-disco L’Impératrice. Il percorso si fa sempre più elettronico con le trame ipnotiche di Planet Opal e l’esplosività di Ellen Allien, anche lei di ritorno a Roma.

Accanto al main stage, ci sarà anche il nuovo SA/Block Party, il dancefloor all’aperto sulla terrazza della Nuvola. Venerdì sarà la volta della selezione di Rough Radio (con DE:MA, Lorenzo BITW, Portamento, Strada e Velia), seguita dal collettivo Safffo con MANTIS, e i live di Arssalendo, Emma e Fenoaltea, prima della chiusura con Turbolenta. Sabato la console passa invece alla crew di MANIA: da Alessandro Addi al b2b di Andrea Saba e Francesco Maria, fino alle vibrazioni house di Jaden Thompson e DJ Tennis.

Il festival si conclude domenica 14 settembre con lo Spring Attitude After Brunch a The Hoxton Rome. Un ultimo appuntamento per salutare l’edizione con i dj set di BLCKEBY, Sofia Ara, S/A Soundsystem, Elasi ed European Vampire.

Biglietti disponibili al seguente qui.

