Il nuovo album di Kevin Morby arriverà a maggio

Il nuovo disco di Kevin Morby si intitola Little Wide Open e uscirà il 15 maggio per la Dead Oceans. Nel tour di supporto a questo nuovo lavoro, il cantautore statunitense si esibirà in concerto il 15 luglio all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme in provincia di Padova. Come anticipazione dell’album è stato diffuso due giorni fa il singolo “Javelin”. Aaron Dessner dei National è il produttore del disco, che è inoltre impreziosito dalle collaborazioni con mostri sacri del folk e del country come Justin Vernon dei Bon Iver e Lucinda Williams. Morby ha dichiarato che si tratta del disco «più personale e vulnerabile che abbia mai realizzato».

Parlando del singolo “Javelin”, di cui è stato condiviso anche un video che vede protagonisti il cantautore stesso e l’amico Celeb Hearon, Morby ha dichiarato che si tratta di una «canzone che ho scritto sull’essere innamorati di qualcuno che continui a rincorrere in giro per il mondo, viaggiando senza sosta tra cieli e autostrade, per poi tornare a casa da solo, nell’America centrale. Amelia Meath (Sylvan Esso) qui brilla con la sua voce incredibile. L’avevo invitata in studio chiedendole di creare un coro di sole sue voci, ma la sua presenza è così speciale che i suoi cori finiscono inevitabilmente per prendere il comando.»