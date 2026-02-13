I Whitney nella loro forma più pura e vulnerabile

Whitney – Circolo Arci Magnolia – Segrate (MI) – 8 febbraio 2026

A volte la dimensione di un concerto non si misura dai decibel o dai grandi numeri, ma dalla capacità di trasformare anche uno spazio ristretto in un’occasione per tornare a contatto con la realtà. Il ritorno dei Whitney in Italia dopo sei anni di assenza è stato esattamente questo: un abbraccio intimo, necessario e profondamente distensivo.



La decisione di spostare il live sul palco piccolo del Circolo Magnolia, motivata da una prevendita non proprio brillante, si è rivelata paradossalmente la chiave di volta della serata. Invece di disperdersi il soft-rock venato di soul della band di Chicago ha trovato una casa perfetta e nella vicinanza forzata ha abbattuto ogni barriera: Julien Ehrlich e Max Kakacek sono apparsi visibilmente rilassati, felici di essere tornati e pronti a lasciarsi andare a una naturalezza che, su palchi più grandi, rischia spesso di diluirsi.





Il concerto si è aperto con la strumentale “Silent Exchange”, mettendo subito in chiaro lo stato di grazia dei musicisti. I Whitney sono una macchina oliata che non ha bisogno di artifici: il falsetto di Ehrlich e gli assoli di Kakacek hanno guidato il pubblico attraverso i classici di “Light Upon the Lake” e le evoluzioni più mature di “SPARK”. I momenti centrali del set hanno regalato picchi emotivi notevoli con “Dandelions” e “Giving Up” che hanno confermato quanto la band riesca a mantenere una qualità altissima.



La cover di “Southern Nights” di Allen Toussaint, sempre imponente, e la gioiosa “Golden Days” sono stati gli apici della serata. I Whitney sono riusciti a trasmettere un mood sereno, quasi curativo, capace di riappacificare molti dei presenti con le fatiche della quotidianità. L’encore con l’inno “No Woman” e la chiusura con la trascinante “Back to the Wind” hanno lasciato la sensazione di aver partecipato a qualcosa a cui raramente si assista. La sensazione finale è stata quella di una conversazione tra amici che non si vedevano da tempo che ci ha restituito i Whitney nella loro forma più pura e vulnerabile.