La Top 7 della Settimana (#19, 2022)

In queste settimane abbiamo ripreso a farci i conti in tasca per rincorrere le band in tour e metterci in coda ai circoli culturali, ai palazzetti, agli stadi. Stiamo trattenendo in bocca il sapore di una normalità che ci stranisce, questo lo abbiamo ammesso senza confrontarci. C’è chi esamina i palchi come se non ne avesse mai visto uno, c’è chi pianifica le ferie guardando alle date di un festival, puntando ad una line-up anziché ad un paesaggio. Allora sì che l’esordio/il ritorno di una band e l’uscita di un disco riacquistano un senso, se per “senso” intendiamo “direzione”.

7. I BLACK KEYS AGGIUNGONO POSTI A TAVOLA

“Dropout Boogie” è un disco che Auerbach stesso definisce “immediato”, registrato perché suonava bene, complice l’alchimia indiscussa del duo. I Black Keys vantano un’apertura, a nuove collaborazioni, mai vista prima. Gibbons degli ZZ Top e Petraglia dei Kings of Leon si siedono al loro tavolo e, non so voi, ma ho sempre un grande rispetto di fronte alla scelta del lasciarsi contaminare.

6. KEVIN MORBY E LA FORTUNA DI ESSERE CARO A MOLTI

È facile che un folksinger sparga immagini chiare su musiche non affatto stratificate. È importante per chi ha un modo così indifeso di fare musica, così la si può abbracciare. A Random Act Of Kindness raccoglie tutta la vulnerabilità annidata in un disco che, dati i singoli precendenti, deve avermi ingannata.

“This is a Photograph” di Kevin Morby, fuori il 13 maggio su Dead Oceans.

5. THE SMILE: IL PRIMO SINGOLO NON SI SCORDA MAI

Stop alle anticipazioni, arriva “A Light for Attracting Attention”, dopo essersi svelato in gran parte. Ottima mossa, quella di lanciare “You Will Never Work in Television Again” come prima traccia. Poi però… ho avuto Il vago sospetto che Thom Yorke non sappia starsene granchè da solo.

4. OFF TOPIC: MISERY INDEX

L’headbanging, lo sanno tutti, nuoce gravemente alla salute. Tra le altre cose però, abbiamo ripreso anche questa. I Misery Index tornano con “Complete Control”, disco anticipato dalla title track.

Mi sembrava quasi doveroso farlo, chiedo scusa per l’off topic.

3. MORE D4TA: VOCODER DI UN ANAGRAMMA

Sasha Ring (Apparat) e Gernot Bronsert e Szarzy (Modeselektor) tornano per la quarta volta sul progetto Moderat, con intenzioni tutto fuorchè robotiche.

Una data del tour europeo toccherà anche l’Italia (10 giugno 2022, Auditorium Parco della Musica – Cavea, Roma).

E non è vero, che il vocoder raffredda le voci.

2. I DCFC PROMETTONO NUOVA MUSICA

I Death Cab For Cutie annunciano “Asphalt Meadosws”, in uscita il 16 Settembre su Atlantic. Roman Candles è una traccia brevissima che si fa ascoltare e riascoltare. Grazie Ben Gibbard, sai sempre come rubarci il cuore.

1. SBAM RECORDS: “THE GOLDEN LIFE”

I Pulley tornano con un nuovo disco, suoneranno al Punk In Drublic Festival ed io suderò per 10 km, quel giorno lì, con addosso una pettorina e una T-Shirt che riporta la scritta “StraBologna 2020”.