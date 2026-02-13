Menu

I Kneecap per la prima volta in Italia

Redazione

I Kneecap arrivano per la prima volta in Italia con quattro date tra Milano Bologna, Roma e Bari dal 15 al 18 giugno 2026. Il chiacchieratissimo trio di Belfast, presenta il nuovo album “Fenian” odotto da Dan Carey (Fontaines D.C., Kae Tempest, Wet Leg), segna un nuovo capitolo nella traiettoria della band ed è il loro terzo album in studio, dopo “Fine Art “(2024), lavoro che ha ampliato la risonanza internazionale dei Kneecap che abbiamo avuto modo di apprezzare lo scorso anno in un incendiario show alla Sala Apolo di Barcelona nella domenica di chiusura del Primavera Sound 2025 dove torneranno anche nel 2026 nella più tradizionale cornice outdoor del Parc del Forum. Un disco diretto e radicale, che fonde hip-hop, elettronica e attitudine punk, alternando provocazione e lucidità. I testi affondano le radici nell’identità culturale irlandese e affrontano senza filtri temi sociali e politici, confermando il trio come una delle voci più scomode e rilevanti della loro generazione.

Il primo singolo estratto dall’album, “Liars Tale”, è un brano punk-rave incendiario che smaschera i tentativi di censura e repressione politica, guidato da riff rock anni ’80 e caotici beat rave-punk.

L’album vede anche le collaborazioni di Radie Peat, Kae Tempest e Fawzi, con tracce come Éire go DeoPalestine (ft. Fawzi) e la title-track Fenian, veri inni da live-show che uniscono messaggi politici, satira e puro divertimento.

Negli ultimi anni il gruppo ha attirato l’attenzione internazionale anche per il proprio posizionamento politico, prendendo apertamente parola sul conflitto israelo-palestinese e sostenendo la causa palestinese attraverso dichiarazioni pubbliche, simboli e prese di posizione che hanno acceso il dibattito ben oltre l’ambito musicale. A rafforzare ulteriormente l’impatto culturale del progetto è arrivato anche il biopic omonimo vincitore di BAFTA e Sundance, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, che ha contribuito a trasformare i Kneecap da culto underground a caso internazionale.

Il Fenian Tour accompagna l’uscita del nuovo album e segna la prima occasione per il pubblico italiano di assistere a un live dei Kneecap, con un repertorio che attraversa l’intero percorso della band, dagli esordi fino all’ultimo capitolo discografico.
Questo il dettaglio delle date le cui prevendite saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 20 febbraio 2026 su COMCERTO.IT E LIVENATION.IT 

LUNEDÌ 15 GIUGNO 2026

MILANO – CIRCOLO MAGNOLIA

UNALTROFESTIVAL
Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20054 Novegro-Tregarezzo MI

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2026

BOLOGNA – SEQUOIE PARK

www.sequoiemusicpark.com

Via di Saliceto, 75, 40128 BO

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2026

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO

MORRICONE, CAVEA

ROMA SUMMER FEST

www.auditorium.com/it

Via Pietro de Coubertin, 30, 00196 RM

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2026

BARI – FIERA DEL LEVANTE

LOCUS FESTIVAL

www.locusfestival.it/site

Lungomare Starita, 4, 70132 BA

