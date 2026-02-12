Menu

Hellwatt Festival 2026 a Reggio Emilia: lineup, date e programma

Redazione

A luglio 2026 la RCF Arena di Reggio Emilia ospiterà Hellwatt Festival, nuovo appuntamento dedicato alla musica live e ai linguaggi visivi contemporanei. L’evento è frutto di oltre un anno di progettazione e punta a portare nel contesto italiano un modello produttivo vicino ai grandi festival internazionali.

Una produzione a respiro globale

Il festival coinvolge una squadra creativa internazionale. Tra i partner figura Moment Factory, studio canadese noto per progetti immersivi, installazioni multimediali e collaborazioni con grandi eventi globali. Al lavoro anche scenografi che hanno partecipato alla realizzazione di allestimenti del Glastonbury Festival.

La produzione è coordinata da Vittorio Dellacasa, con esperienza in eventi e tour di ampia scala.

Boulevard e Zamna: il format giornaliero

La programmazione quotidiana si articola in più momenti: pre‑party, concerti sul Main Stage, EDM Set Night e afterparty.

L’area Boulevard sarà attiva dalle 12 alle 18 con il format Takeover@Hellwatt, curato dal Zamna Festival di Tulum, realtà internazionale della musica elettronica. Il Boulevard ospiterà scenografie immersive a tema futuristico e cyberpunk, concepite come un set cinematografico.
Gli afterparty proseguiranno nella stessa area dopo i live, con una selezione di DJ internazionali scelta da Zamna.

Lineup

Dopo l’annuncio di YE (Kanye West) come primo headliner, ecco il programma finora confermato:

Sabato 4 luglio

Main Stage: Poison Beatz (warm up), Baby Gang, Offset, Ice Spice, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa + special guest TBA
EDM Set Night: Lost Frequencies, Martin Garrix

Domenica 5 luglio

Main Stage: Lolita (warm up), Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora, The Chainsmokers
EDM Set Night: Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake

Sabato 11 luglio

Main Stage: Benny Benassi, Clean Bandit, Alok
EDM Set Night: Swedish House Mafia

Venerdì 17 luglio

Main Stage: TBA

Sabato 18 luglio

Main Stage: Opening Show TBA, YE (Kanye West)

Altri nomi saranno comunicati nelle prossime settimane.

Biglietti e accessi

Le prevendite apriranno mercoledì 18 febbraio alle 16.00 su Ticketmaster, con ticket singoli e cumulativi. In caso di rallentamenti della piattaforma è consigliato aggiornare la pagina; le categorie esaurite saranno indicate come Sold Out.

L’accesso al Main Stage aprirà alle 17.00 (15 minuti prima per gli Early Entry).
I biglietti VIP includono parcheggio dedicato, ingresso riservato e accesso al Vip Village.

Per informazioni relative all’accessibilità, è possibile contattare: concerti@maniamicheonlus.org.

