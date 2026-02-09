Menu

I Geese a UNALTROFESTIVAL 2026!

Redazione

Ottimo annuncio di UNALTROFESTIVAL 2026, che avrà la “band 2025 per eccellenza”, ovvero i GEESE. La band statunitense – che ha vinto anche i nostri Kalporz Awards 2025 – si esibirà per la prima volta in Italia mercoledì 19 agosto 2026 al Circolo Magnolia di Milano.
Per il concerto dei Geese, biglietti disponibili per tutti gli iscritti a Comcerto Family e My Live Nation dalle ore 10 di martedì 10 febbraio.Biglietti disponibili in vendita generale dalle ore 10 di mercoledì 11 febbraio.
Si vengono così a formare i primi nomi del cartellone, qui sotto il riepilogo. Ad anticipare il festival, tra l’altro, UNALTROFESTIVAL PREVIEW, che ha già annunciato le scorse settimane il primo headliner: Aldous Harding salirà sul palco del Circolo Magnolia di Milano domenica 28 giugno 2026. La preview è un’anticipazione di ciò che verrà, un primo assaggio dell’atmosfera unica che da sempre caratterizza il festival, prima ancora che la rassegna prenda pienamente forma (Biglietti Aldous Harding disponibili qui)

UNALTROFESTIVAL PREVIEW
ALDOUS HARDING
28 giugno 2026 – Circolo Magnolia, Milano
UNALTROFESTIVAL 2026
LINE UP annunciata fino ad oggi:
GEESE – 19 agosto 2026 – Circolo Magnolia, Milanounica data italiana
VULFPECK – 13 luglio 2026 – Parco Della Musica, Milano
unica data italiana
opening act: The Fearless Flyers
LORDE – 23 luglio 2026 – Parco Della Musica, Milano

