Menu

KULA SHAKER, “Wormslayer” (Strange F.O.L.K., 2026)

Matteo Maioli

Share This Article
Share Post

Nella line-up originale per continuare a stupire

A trent’anni dal seminale esordio K, Crispian Mills e soci non danno alcun segno di cedimento. Insieme al londinese classe ’73 troviamo il bassista Alonza Bevan, il batterista Paul Winterhart e il rientrante Jay Darlington all’Hammond (turnista negli ultimi Oasis).

Noti soprattutto per la qualità dei live i Kula Shaker sono passati da fenomeno “laterale” del brit-pop a gruppo amato dalla critica con gli ultimi dischi, senza escludere questo Wormslayer. Una formula che unisce psichedelia, hard-blues e misticismo orientale, tra tradizione e modernità, e che si rinnova dopo aver dominato le classifiche e partecipato ai festival più importanti, come Knebworth e Glastonbury da headliner, negli anni novanta.

Se da un lato parliamo di un ottavo album in studio anche fin troppo “spoilerato”, con ben cinque singoli ad anticiparlo, è vero che non mancano lampi di genio e buone vibrazioni.

Riff dinamitardi, Oriente e folk visionario

Wormslayer lo riassume (?) già la copertina. Fantasioso, libero, in technicolor. Ma anche profondo e introverso: sicuramente meno pop del precedente Natural Magick del 2024. È vero che la tripletta di apertura deflagra nell’entusiasmo e in ritmi contagiosi – “Good Money” con i suoi richiami al sound madchester, “Lucky Number” per uno stomp-blues alla Faces – ma non raccontano appieno il disco, che vive di un groove da respirare a pieni polmoni eppure lento, circolare, come nell’ottima “Broke As Folk”.

La ballad hendrixiana “Shaunie” si erge ad altro must, con chords nostalgici e un refrain da antologia e pieno di sfumature grazie ai virtuosismi di tutti i membri della band. Il testo ne impreziosisce il ruolo all’interno di Wormslayer, così figlio delle esperienze e degli sbagli di gioventù: “Shaunie boy, those days are past/Yours is a gift that was made to last/No more twists and turns/No more lives of crash and burn”. “The Winged Boy” piacerà agli amanti dei Pink Floyd dei seventies, mentre “Little Darling” esce dritta dall’America di Roy Orbison, trafigurata nelle visioni dei Doors.

La traccia che porta il nome del disco è una summa dell’arte dei Kula Shaker. Un mantra indiano si carica piano piano di vibrazioni funk e psych, alla maniera di “Govinda”, per poi regalare un riff metallico e in dissolvenza. Prima dell’assolo di Crispian Mills, questa volta meno factotum del solito (altro grande pregio del lavoro). Splendida la chiusura, “The Dust Beneath Our Feet”, che tira in ballo un nome tutelare dei londinesi, che non si fa mai in realtà, i Traffic di Stevie Winwood. Una melodia irresistibile, il tocco all’organo di Darlington e un’armonica, lungo queste parole metafora della nostra fragile esistenza: “Everything exists/Everything is true/Everything is real/And waiting for you/And the earth is just/A little bit of dust”.

Crispian Mills vede così il nuovo album: “I hope people enjoy the twists and turns that this new record takes you on. We always loved those psychedelic records that had great songs, great production, great storytelling, and took you on a journey. We always dig into that kind of experience, because we’re that kind of band. Kula Shaker has a life of its own. We’re just passengers, watching it happen in realtime.”

Tanti concerti in vista, ma manca l’Italia

I Kula Shaker stanno ultimando un ciclo di presentazioni dell’album, ribattezzato The Inner Circle Shows, in cui si esibiscono nell’intimità di piccole location, record stores, pubs in versione acustica, tra hits, storie, rarità, songs “by fan request”. Prima tappa il mitico Cavern Club di Liverpool, dove sono stati omaggiati sulla Wall Of Fame per averci suonato agli esordi.

Un 2026 che prosegue con il tour britannico con data finale alla Islington Assembly Hall di Londra. Sarà dunque la volta dell’Europa, tra Parigi e Gent, passando per Monaco e Berlino, ma non sono schedulati ad oggi appuntamenti in Italia. Dispiace perchè nel tour precedente ci siamo esaltati: gustiamoci intanto – fiduciosi – questo nuovo album.

77/100

Articoli Correlati:

THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE, "The Future Is Your Past" (A Recordings, 2023)

Sore Eros: il nuovo disco è prodotto da Adam Granduciel

, , , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010