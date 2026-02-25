Dreamwave | Konyikeh | Telehealth | HARMS

E’ un po’ che non ci fermiamo e mettiamo un po’ di carne al fuoco con 4 uscite da segnalare tutte nel nostro Thanks4AllTheFish! Facciamo ora.

Dreamwave

Il gruppo psych-rock di Bristol dei Dreamwave pubblicherà il suo album di debutto il 20 marzo 2026.

L’album arriva dopo una serie di singoli ed EP che hanno attirato l’attenzione, con supporto radiofonico dalla BBC, da John Kennedy su Radio X, e da numerose stazioni FM in tutta Europa. I Dreamwave si sono già esibiti al Glastonbury Festival, e sono celebrati come una delle live band emergenti più entusiasmanti della scena psych britannica.

Il nuovo LP riunisce l’ultimo EP, Moon Dogs, sul lato A, insieme al prossimo EP Drifter sul lato B. I dodici brani mettono in luce tutte le sfaccettature che caratterizzano il suono dei Dreamwave, dalle loro «chitarre fuzz furiose, bassi pulsanti e voci ringhianti, cariche di riverbero» (Shindig! Magazine), fino a ballate più eteree e delicate.

Konyikeh

La musicista britannica Konyikeh torna con il nuovo singolo “Mercenary”, pubblicato via FAMM. La cantante neo-soul ha una voce molto particolare, ascoltare per credere.

Negli ultimi anni Konyikeh ha consolidato la propria identità artistica con l’EP di debutto Litany (2023), i tour al fianco di Sam Smith e Tems e il secondo EP Problem With Authority.

Telehealth

Telehealth nasce nella Seattle post-COVID come una “startup musicale”: fondata nel 2022 dalla coppia sposata e appassionata di scommesse Alexander Attitude (synth/voce/chitarra) e Kendra Cox (synth/voce), la band si completa con i collaboratori di lunga data Ian McCutcheon (batteria), John O’Connor (basso) e Dillon Sturtevant (chitarra). La band è appena approdata su Sub Pop e ha condiviso il video ufficiale del singolo Cool Job tratto da “Green World Image”, il loro nuovo album e debutto per l’etichetta, in uscita in tutto il mondo venerdì 15 maggio 2026.

Riferimenti? Talking Heads.

HARMS

I finlandesi HARMS, da poco entrati nel roster di Time To Kill Records, annunciano il secondo album “Rebirth of the Cold”, in uscita l’8 maggio 2026. Ad anticiparlo è il singolo “True Night Falls”, un’immersione in un paesaggio sonoro cupo e opprimente.

Nati nel 2017 a Lappeenranta, gli HARMS si sono distinti con il debutto A Lifetime Spent on Dying (2021), accolto con entusiasmo dalla critica finlandese. Con “Rebirth of the Cold”, la band promette il lavoro più immersivo e intransigente della propria traiettoria.

(Paolo Bardelli)