La Top 7 della settimana (#8, 2024)

Ripercorriamo le 7 cose musicali che più ci hanno colpito in questa settimana.

7. Si parla di Morgan stranamente per ragioni musicali

Di Morgan si parla sempre a sproposito, ma non è un problema dei giornalisti bensì suo, è lui che fornisce quasi sempre argomenti che esulano da un discorso musicale. Anche questa settimana ne abbiamo avuto un esempio vista la notizia della prima udienza nel processo per diffamazione intentato da Bugo contro Morgan per la famosa questione sanremese 2020. Ma in questi giorni si è manifestata anche un po’ di ciccia musicale: esce oggi su Incipit Records/Egea Music il nuovo Ep di Morgan, con i testi di Pasquale Panella, di “Sì, certo l’amore”. L’EP ha un sacco di versioni proprio di “Sì, certo l’amore” (una canzone riuscita) e un altro brano (“Non + tu”), per cui il problema è che ci troviamo di fronte, nei fatti, a solo due brani nuovi e quindi non si può dire più di tanto. In ogni caso l’ep anticipa l’uscita del nuovo disco …E QUINDI INSOMMA OSSIA (Incipit Records / Egea Music).

6. Dreamwave, da Bristol inseguendo Frodo

I Dreamwave sono una band di Bristol che ama la psichedelia garage: il loro nuovo singolo è “Mindcave” – ispirato dalla straziante fuga di Frodo Baggins del “Il Signore degli Anelli” attraverso i labirintici tunnel della Tana di Shelob (ve la ricordate? È dimora del ragno gigante…) – unisce l’intensità del punk con il garage rock della vecchia scuola, tra Devo e The B-52’s ma forse più con un occhio ai King Gizzard.

5. Isobel Campbell per non pensare a Mark Lanegan

Pensiamo a Isobel Campbell e ci viene in mente Mark Lanegan che è mancato praticamente 2 anni fa (il 22.02.22), ma oggi dobbiamo solo ascoltare il suo nuovo singolo tratto dal nuovo album, ‘Bow To Love’, in arrivo il 17 maggio.

Il video di ‘4316’ è girato da Richard Heslop, Vee Vee e Natalya KD. Keslop ha già realizzato video per The Cure, Queen, Sinead O’Connore, New Order, Happy Mondays ed altri, ma ha smesso circa 20 anni fa. ‘Bow To Love’ arriva a 4 anni dal precedente ‘There Is No Other’.

4. The Jesus and Mary Chain non si fermano mai

Dopo i precedenti singoli – ‘jamcod‘, e ‘Chemical Animal’, The Jesus and Mary Chain svelano un nuovo singolo ‘Girl 71‘. Il nuovo album ‘Glasgow Eyes’ è in arrivo il 22 marzo e vede i fratelli Reid alla produzione, presso lo studio Castle Doom dei Mogwai a Glasgow.

3. Risorgono le Warpaint

L’ultimo loro album “Radiate Like This” del 2022 non mi era piaciuto per niente. Era un album da “bolliti”. E invece, quando oramai le si dava per disperse, ecco che le Warpaint assestano un buon colpo: il loro nuovo singolo “Common Blue” è una ballata acustica dolente, difficile, da sopravvissute. Quello che in effetti sono. Le riteniamo subito presenti.

<a href=”https://warpaint.bandcamp.com/album/common-blue”>Common Blue by Warpaint</a>

2. È un mondo immerso nel pop: Erika de Casier

Molto amata qui su Kalporz (in particolare dallo Stradi), “Still” è il terzo album in studio della cantautrice danese Erika de Casier, pubblicato oggi su 4AD. Pop di ottima fattura.

1. I Real Estate pubblicano “Daniel” e non sbagliano un colpo

Questo album è commovente, e – statene certi – diventerà un classico. È solare, è piacente, è sollevato e lievemente malinconico allo stesso tempo, insomma è proprio bello. Nella sua circolarità mi ricorda – anche se non c’entra nulla come genere – un album classico come “Morning Phase” di Beck che proprio in questi giorni ha festeggiato il 10ennale. Non perché gli assomigli musicalmente, ma mi sembra che gli obiettivi che si pongano questi 2 dischi siano gli stessi: suonare un genere classico (in questo caso jangle) utilizzando il linguaggio tipico ma con un cuore grande così che evita ogni pericolo di stereotipo. Sono canzoni senza tempo, punto. Potremmo citare “Freeze Brain” ma anche “Somebody New” e pure tutte le altre, ma lasciamo ogni ulteriore considerazioni alla recensione che verrà (e che sarà sicuramente un Questo Spacca!).

(Paolo Bardelli)