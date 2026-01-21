Menu

Spring Attitude, il programma day by day

Spring Attitude Festival annuncia nuovi nomi in lineup e la programmazione giornaliera della sua XV edizione. Il festival, coprodotto con EUR SpA che si terrà il 29 e 30 maggio 2026 a Roma, conferma La Nuvola come venue e proseguendo il percorso avviato nel 2025 all’interno dell’iconico spazio dell’EUR.
Ad aprire il weekend, venerdì 29 maggio, una giornata che mette al centro il live come momento di condivisione e attraversamento di linguaggi diversi. A guidare il primo giorno sono i Nu Genea, che arrivano a Spring Attitude con la loro live band per la data romana del nuovo tour. Tra le novità di questo secondo annuncio spiccano i PARISI: italiani ormai d’esportazione, fratelli, polistrumentisti e produttori, hanno costruito negli ultimi anni un percorso centrale nella musica elettronica internazionale e contribuendo ad alcuni dei progetti più rilevanti della scena contemporanea. Tra i nuovi nomi della lineup anche gli YĪN YĪN, band olandese, tra i riferimenti della nuova psichedelia globale: il loro suono attraversa groove ipnotici, suggestioni orientali e pulsioni dance, dando vita a live che si muovono tra ritmo, ricerca e tensione costante.

A rappresentare la nuova generazione di producer elettronici italiani c’è okgiorgio, reduce da un anno di palchi sold out e festival italiani ed europei. Completa, solo per il momento, la lineup di giornata Tony Pitony, che porta sul palco di Spring Attitude il suo live full band, un funk dissacrante e teatrale, in cui ironia, provocazione e groove trasformano ogni concerto in un’esperienza fuori dagli schemi.

Sabato 30 maggio, Spring Attitude Festival prosegue il suo racconto muovendosi tra linguaggi diversi, mantenendo al centro una programmazione che attraversa club culture, scrittura e performance dal vivo. Headliner di giornata è ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, dj giapponese e figura di culto della scena club internazionale: i suoi set, diventati leggendari, si muovono con assoluta libertà tra epoche e stili, spingendo il djing verso una dimensione fisica, ipnotica e imprevedibile. All’interno della stessa giornata trova spazio anche Motta, che torna a Spring Attitude con uno speciale live dedicato a “La fine dei vent’anni”, a dieci anni dall’uscita di un album che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. Un disco che non racconta una fine, ma l’inizio di un percorso artistico profondo e ancora aperto, capace di parlare a più generazioni e di trovare nel contesto del festival una nuova forza collettiva. 

Tra i nuovi nomi della lineup arrivano anche Dov’è Liana, il trio francese dopo lo stop forzato dell’estate 2025 è tornato in attività e si prepara a calcare nuovamente i palchi europei. Il loro progetto mescola house e disco-pop, costruendo un immaginario notturno che guarda alla french touch, alla cultura del club e a una dimensione della festa intesa come spazio di libertà, desiderio e condivisione. La dimensione più radicalmente club della giornata si allarga includendo artisti come Palms Trax, uno dei dj più rispettati della scena house internazionale, capace di tenere insieme disco, house e underground contemporaneo, e Ben Sterling, artista e produttore londinese ormai proiettato su una traiettoria internazionale, capace di dar vita a set versatili, energici e sempre radicati nel dancefloor.

In questa giornata trova spazio anche Gaia Banfi, che porta a Spring Attitude un progetto che si muove tra canzone, sperimentazione ed elettronica. In questa fase del programma, completano la giornata Altea, artista già voce dei Thru Collected, che nella propria musica fonde alt-pop e R&B, e Mind Enterprises, progetto che rilegge l’eredità dell’Italo Disco in chiave contemporanea, tra groove serrati e attitudine pop.

l programma di Spring Attitude Festival 2026 è ancora in aggiornamento: nei prossimi mesi verranno annunciati nuovi artisti che andranno a completare la lineup della XV edizione. Dopo il sold-out dei full pass per partecipare al festival, sono disponibili i biglietti day by day, acquistabili online su DICE.

Per info vai su www.springattitude.it oppure segui il festival su Instagram e Facebook.

