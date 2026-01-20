Ecco il mix pre-show dei concerti dei Radiohead

Il tour europeo dei Radiohead di fine 2025 è stato un evento, nulla da dire (leggi qui i nostri live report del venerdì e del martedì). Se ci siete stati, e volete rivivere l’atmosfera, o se non siete andati (sia perché contrari o perché, purtroppo, non avete avuto fortuna coi biglietti) i Radiohead hanno reso disponibile la playlist – scelta appositamente da Thom Yorke – che anticipava gli show e che era on air nei luoghi del concerto.

La playlist parte con Leonard Cohen e arriva a David Byrne, passando per Sakamoto, Nino Rota, e tanti altri. Da notare la presenza di Fabrizio De André con “Cantico dei Drogati”.