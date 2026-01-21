Save the date: il 21 marzo Kalporz festeggia a Forlì i suoi 25 anni

Partiamo un paio di mesi prima a darvi la notizia, per appuntarvi la data e non prendere impegni: Kalporz festeggerà i suoi (primi) 25 anni sabato 21 marzo al Diagonal di Forlì.

Sarà una festa, un vero Kalporz-day, per incontrarsi tra scribacchini e lettori, con sorprese e con la voglia di divertirsi accumunati dalla “filosofia kalporziana”.

Non è ancora il tempo di darvi i dettagli, però iniziate a segnarvi il sabato sul vostro calendario, elettronico o cartaceo che sia.

Kalporz ha compiuto 25 anni lo scorso 26 giugno 2025.

Questi i dati del Diagonal Loft Club:

Sede e recapiti

Viale Salinatore 101 – Forlì – FC – 47121

E-Mail:dgnl1995@gmail.com

Url:https://www.facebook.com/diagonal.loftclub