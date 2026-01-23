“Redux” è il nuovo EP di Cat Power

E sono vent’anni anche per The Greatest di Cat Power. L’artista celebra l’anniversario pubblicando l’EP “Redux”, in formato digitale e vinile 10”, su Domino, proprio oggi 23 gennaio 2026.

Registrato dal vincitore di un GRAMMY® Award Stuart Sikes presso i Church House Studios di Austin, “Redux” ospita come backing band i Dirty Delta Blues – un supergruppo formato da Judah Bauer alla chitarra (già The Jon Spencer Blues Explosion), il tastierista Gregg Foreman (The Delta 72, Jesse Malin), Erik Paparozzi al basso (Lizard Music), e il batterista Jim White (Dirty Three, Hard Quartet).

“Try Me” apre le danze: la cover di James Brown doveva apparire proprio su The Greatest, finendo per non essere ultimata. Un’altra stupenda interpretazione è quella di “Nothing Compares 2 U” – scritta da Prince e cantata da Sinead O’Connor – dedicata a Teenie Hodges, chitarrista di Cat nel tour a supporto dell’album e venuto a mancare nel 2014.

Chiude l’EP una versione riarrangiata di “Could We”, una delle perle di The Greatest. Il disco verrà quindi eseguito nella sua interezza in una serie di date, a cominciare dal TX’s White Oak Music Hall di Houston il 12 febbraio prossimo, per poi spostarsi in Nord America, Europa e Regno Unito fino a novembre.

