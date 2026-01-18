Groovy Magic: psichedelia gentile da Chicago

Chicago non è più sulla cresta dell’onda come quando c’era Obama al potere, ma non dorme mai davvero. A volte sogna. È in quello spazio sospeso che prende forma Groovy Magic, il progetto con cui Dave Zagar, songwriter e polistrumentista, traduce visioni interiori in canzoni che oscillano tra immediatezza pop e derive cosmiche.

Il suo rock è psichedelia emotiva fragile. Dentro ci finiscono le spirali moderne di King Gizzard e Moon Duo, ma anche quella malinconia luminosa che avvicina Wild Nothing e The War on Drugs. Il risultato non è una somma di riferimenti, ma un linguaggio fluido, che cambia colore a seconda della luce.

Il debutto Dreaming In Sound, in uscita il 23 gennaio 2026, è un disco che fa convivere texture lontane con impressioni moderne. La presentazione è ottima, ed è con “Bought & Sold”

Il disco è profondamente DIY, registrato tra home studio sparsi per Chicago e una capanna nel Michigan, ma rifinito “con cura quasi maniacale”. A dare l’ultimo tocco Brian Deck per la post-produzione e gli overdub, Doug Malone e Ben Allen al mix.

Il primo battesimo dal vivo è fissato per il 27 gennaio 2026 all’Empty Bottle di Chicago, insieme a Dreamgoats e Cherryburn.

(Paolo Bardelli)