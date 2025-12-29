Monolith Cocktail compie 15 anni: 16 playlist di tutta la sua storia

I nostri amici scozzesi di Monolith Cocktail hanno compiuto 15 anni nel 2025 (Kalporz ne ha fatti 25, ma insomma, è una gran lunga strada per entrambi).

Dal 2010 a oggi, tutto (ma proprio tutto) in ordine alfabetico

Per festeggiare questo importante traguardo, il sito ha pubblicato 16 monumentali playlist con una traccia da tutto (sottolineiamo.. da TUTTO) ciò che il sito Monolith Cocktail ha recensito dal 2010 ad oggi, in ordine alfabetico.

Noi non avremmo mai osato farlo.

Un compleanno monumentale tra memoria, ascolti e passione

Se vi va, questa è l’ultima playlist e sotto ci sono tutti i link: buon compleanno, Monolith, per come minimo degli ulteriori 15 anni futuri di buona musica!

Tutti i link:

Part 15 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 14 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 13 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 12 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 11 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 10 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 9 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 8 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 7 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 6 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 5 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 4 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 3 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 2 Of The Monolith Cocktail’s A to Z

Part 1 Of The Monolith Cocktail’s A to Z